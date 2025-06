Estado autoriza obra de contenção na Estrada Vicinal do Monte Valério – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última segunda-feira, 16, o Governo do Estado de São Paulo autorizou a execução das obras de contenção na Estrada Vicinal do Monte Valério. A oficialização foi publicada no Diário Oficial do Estado (Caderno Executivo 1).

A intervenção tem valor total estimado de R$ 1.309.969,24 e será executada por meio de convênio com a Casa Militar e a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A previsão de assinatura do convênio é 25 de junho.

A solicitação teve início em 28 de janeiro, em uma audiência entre a prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal e representantes da Defesa Civil estadual. Em 31 de janeiro, o projeto passou para a fase de análise técnica, sendo posteriormente autorizado para execução.

“A obra tem como objetivo garantir a segurança viária e estrutural da estrada, que é uma das vias utilizadas para o acesso de moradores da região e, principalmente, um atalho utilizado por muitos moradores locais e turistas para amenizar o trânsito”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Alexandre Napoli.