divulgada a lista de cidades que terão atendimento noturno em unidades de saúde – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Programa teve adesão de 46 unidades em MS e garante funcionamento das 17h às 21h com repasse mensal de R$ 20 mil por unidade

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgou a relação dos municípios que aderiram ao Programa Horário Estendido Noturno. Ao todo, 46 unidades básicas de saúde no Estado vão ampliar o horário de funcionamento em mais 20h semanais das 17h às 21h, totalizando 60h de funcionamento semanal.

A iniciativa fortalece a Atenção Primária e amplia o acesso da população aos serviços do SUS no período noturno. A nova rotina de funcionamento entra em vigor no dia 1º de julho.

Para garantir o repasse dos recursos, as unidades devem atualizar os dados no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e cumprir as diretrizes estabelecidas pelo programa. Instituído pela Resolução SES nº 367/2025, o Horário Estendido prevê repasse mensal de R$ 20 mil por unidade pelo período de 12 meses, com investimento superior a R$ 11 milhões.

A adesão foi organizada conforme o porte populacional dos municípios: até uma unidade para cidades com até 50 mil habitantes; até cinco para aquelas entre 50 mil e 100 mil; e até dez unidades para municípios com população acima de 100 mil habitantes.

Os municípios que tiveram homologada adesão ao programa são: Aquidauana, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Coxim, Deodápolis, Douradina, Eldorado, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Sonora. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira (12).

Segundo o gerente de Gestão da Atenção Primária à Saúde da SES, Bruno Reis, a medida reforça o compromisso do Estado com os municípios, ao garantir suporte técnico e financeiro para a ampliação do horário de atendimento.

“Esse modelo permite que as unidades funcionem além do expediente convencional, facilitando o acesso da população trabalhadora, que muitas vezes não consegue buscar atendimento durante o dia. No fim, o maior beneficiado é o cidadão, que passa a contar com uma porta de entrada para o SUS compatível com a rotina e os desafios do dia a dia. Além do cuidado oportuno, a resolutividade da Atenção Primária reduz a pressão sobre as unidades de urgência”, finaliza Reis.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Agência Brasil