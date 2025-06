Defesa Civil reforça monitoramento das áreas de risco após alerta do Inmet e para início do inverno

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP) intensificou o monitoramento das áreas de risco após o alerta de acumulado de chuva emitido, nesta terça-feira (17), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso meteorológico é válido até 10h da quarta-feira (18). Já na próxima sexta-feira (20), começa o período de inverno no Hemisfério Sul.

De acordo com aviso emitido pelo Inmet, João Pessoa pode receber chuvas entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. As equipes da Defesa Civil estão de prontidão desde o início do alerta para atender a população, principalmente quem mora nas áreas de risco.

“Com a proximidade do início oficial do inverno, nós estamos reforçando nossas atenções aos diversos locais de risco existentes em nossa cidade, seguindo às recomendações da gestão. Igualmente, após o sucesso do lançamento da ferramenta ‘Defesa Civil Alerta’, incentivamos as pessoas a realizarem o cadastro, via SMS, pelo número 40199, informando o CEP, para continuarem recebendo alertas de eventos naturais. Qualquer dúvida, ligue 199 ou envie um WhatsApp para o número 98831-6885, que os nossos atendentes ajudarão no cadastro”, disse Kelson Chaves, coordenador da Defesa Civil da Capital.

O coordenador destacou ainda que as pessoas devem adotar algumas medidas em caso de chuvas fortes, como evitar atravessar trechos alagados, evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade e acionar a Defesa Civil.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.