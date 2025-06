Cultura em São José alcança maior aprovação dos últimos 5 anos

Posted on

A prática da pesca esportiva é permitida, em trecho urbano e determinado do Rio Sorocaba, segundo as instruções normativas nº 25 e nº 26 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Para proporcionar mais conforto aos usuários da prática esportiva, a Prefeitura, por meio do Saae (Serviço Autônomo de Água […]