Comissão divulga normas para publicação no e-book do II Selinel – IFSP

A comissão organizadora divulgou as normas para publicação no e-book do II Seminário de Estudos Linguísticos e de Ensino de Línguas (Selinel). O evento, organizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) — Campus Itaquaquecetuba, aconteceu entre os dias 7 e 9 de maio.

Pesquisadores que apresentaram seus trabalhos no evento poderão submetê-los na forma de capítulos para o e-book do Seminário. O período de submissão dos artigos será de 16 de junho a 30 de julho de 2025.

O envio deve ser realizado exclusivamente para o e-mail do evento (). A previsão é que o e-book seja publicado na 3º edição do evento, que ocorrerá no primeiro semestre de 2026.

Todas as normas para a submissão de capítulos para o e-book estão disponíveis aqui. Para mais informações, acesse o site do evento.

