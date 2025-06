Atleta Cidadão é campeão na Copa Brasil de Ginástica Rítmica

Nei José Sant’Anna





O conjunto juvenil do Atleta Cidadão, de São José dos Campos, conquistou o lugar mais alto do pódio na Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto de Ginástica Rítmica. A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), aconteceu de 11 a 15 de junho, no Rio de Janeiro (RJ).

Com uma bela execução na prova com o aparelho arco, as ginastas joseenses se destacaram pelo entrosamento, graça e sincronia nas apresentações, que lhes renderam o título na categoria juvenil.

A equipe é formada pelas atletas Rafaella Ribeiro da Cunha, Isadora Constantino Corinaldesi, Luísa Barros Diniz, Laura Pedroso Caovila Praça, Eloah Lasue Alvarenga Miyazaki e Fernanda Prudente Gonçalves, sob o comando da técnica Mayara Justino.

Ainda neste mês, o Atleta Cidadão já havia se destacado na Copa São Paulo de Ginástica Rítmica, que aconteceu no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. Naquela ocasião, o conjunto infantil (mãos livres) também subiu ao lugar mais alto do pódio, mostrando a força do trabalho nas categorias de base.



