ASSISTIR AO VIVO River Plate x Urawa Reds, HOJE (17/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

River Plate x Urawa Reds: saiba onde assistir ao vivo e tudo sobre o duelo pelo Mundial de Clubes 2025

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 segue com mais um confronto eletrizante nesta terça-feira, 17 de junho, quando River Plate e Urawa Reds entram em campo pela primeira rodada do Grupo E. O duelo será disputado no Seattle Field, nos Estados Unidos, com início marcado para as 19h (horário de Brasília).

📺 Onde assistir River Plate x Urawa Reds ao vivo?

A partida terá ampla cobertura para os torcedores. Veja onde acompanhar:

TV por assinatura : SporTV

: SporTV Streaming gratuito : CazéTV (YouTube)

: CazéTV (YouTube) Streaming por assinatura: DAZN (com opção de acesso gratuito mediante cadastro)

🏆 O que está em jogo?

O River Plate se classificou para o Mundial com base em sua posição no ranking da Conmebol, sendo um dos representantes sul-americanos mais tradicionais no torneio. Já o Urawa Reds, do Japão, garantiu sua vaga ao conquistar a Liga dos Campeões da Ásia, o principal torneio continental da AFC.

Ambos os times estreiam buscando três pontos fundamentais para avançar à fase seguinte, já que o Grupo E também conta com o perigoso Borussia Dortmund, adversário do Fluminense.

🔄 Prováveis escalações

River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani; Bustos, Pezzella, Martínez Quarta e Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez e Manuel Lanzini; Mastantuono (Castaño), Colidio e Driussi.

Urawa Reds (Técnico: Maciej Skorza)

Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Marius Hoibråten e Ogiwara; Gustafson, Kaito Yasui, Matheus Sávio, Ryoma Watanabe e Kento Kaneko; Yusuke Matsuo (Thiago Santana).

👨‍⚖️ Arbitragem

Árbitro principal : Felix Zwayer (Alemanha)

: Felix Zwayer (Alemanha) Assistentes : Robert Kempter e Christian Dietz (Alemanha)

: Robert Kempter e Christian Dietz (Alemanha) VAR: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Austrália)

📌 Detalhes da partida

Jogo : River Plate x Urawa Reds

: River Plate x Urawa Reds Data : Terça-feira, 17 de junho de 2025

: Terça-feira, 17 de junho de 2025 Horário : 19h (horário de Brasília)

: 19h (horário de Brasília) Local : Seattle Field, Seattle (EUA)

: Seattle Field, Seattle (EUA) Competição : Copa do Mundo de Clubes da FIFA – 1ª Rodada do Grupo E

: Copa do Mundo de Clubes da FIFA – 1ª Rodada do Grupo E Transmissão: SporTV, DAZN e CazéTV (YouTube)

Fique de olho, pois o Mundial de Clubes 2025 está recheado de grandes confrontos, e esse embate entre sul-americanos e asiáticos promete ser um dos destaques da primeira rodada. Acompanhe todas as emoções e atualizações em tempo real também através do Placar UOL.

