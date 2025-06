ASSISTIR AO VIVO Monterrey x Inter de Milão, HOJE (17/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Monterrey x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações do confronto pelo Mundial de Clubes 2025

O Grupo E da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 promete fortes emoções, e um dos grandes confrontos desta primeira rodada acontece nesta terça-feira (17), entre Monterrey (México) e Inter de Milão (Itália). O duelo será realizado no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA), com início às 22h (horário de Brasília).

📺 Onde assistir Monterrey x Inter ao vivo?

A partida terá ampla cobertura multiplataforma:

América-RN x Ferroviário; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Lagarto x Jequié; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

TV aberta : Globo

: Globo TV por assinatura : SporTV

: SporTV Streaming gratuito: CazéTV (YouTube e Disney+, sem custo adicional para assinantes da plataforma)

⚔️ Clima de decisão já na estreia

O Monterrey chega ao torneio com grandes reforços, incluindo o zagueiro Sergio Ramos e o meio-campista Sergio Canales, sob o comando do espanhol Domènec Torrent, ex-Flamengo. Apesar de uma temporada marcada por altos e baixos, o clube mexicano aposta em sua experiência internacional para buscar a classificação às fases eliminatórias.

Já a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League e da Serie A, estreia com novidades no banco de reservas. O romeno Cristian Chivu assume o comando da equipe italiana e aposta em nomes como Lautaro Martínez, Çalhanoglu e Sommer para iniciar com o pé direito sua campanha rumo ao título inédito.

📝 Ficha técnica da partida

Jogo : Monterrey x Inter de Milão

: Monterrey x Inter de Milão Competição : Mundial de Clubes da FIFA 2025 – 1ª rodada do Grupo E

: Mundial de Clubes da FIFA 2025 – 1ª rodada do Grupo E Data : Terça-feira, 17 de junho de 2025

: Terça-feira, 17 de junho de 2025 Horário : 22h (de Brasília)

: 22h (de Brasília) Local : Rose Bowl Stadium, Los Angeles (EUA)

: Rose Bowl Stadium, Los Angeles (EUA) Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube e Disney+)

🧑‍⚖️ Arbitragem

Árbitro principal : Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

: Wilton Pereira Sampaio (Brasil) Assistentes : Bruno Boschilia e Bruno Pires (Brasil)

: Bruno Boschilia e Bruno Pires (Brasil) VAR: Não informado

🧩 Prováveis escalações

Monterrey (Técnico: Domènec Torrent)

Esteban Andrada; Stefan Medina, Sergio Ramos, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Omar Govea, Luis Romo; Maximiliano Meza, Sergio Canales, Jordi Cortizo; Germán Berterame.

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhtaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

ASSISTIR CSA x Floresta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (16/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Náutico x Maringá Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (16/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

🔍 Expectativas

Com dois times experientes e ambiciosos, a partida promete equilíbrio e alta intensidade. A Inter busca redenção após uma temporada sem títulos, enquanto o Monterrey quer provar sua força frente a um gigante europeu. A disputa por vagas nas fases eliminatórias está aberta, e um bom resultado logo na estreia pode ser crucial.

Tags: Monterrey x Inter, Mundial de Clubes 2025, onde assistir Monterrey x Inter, Grupo E, transmissão ao vivo, escalações, Rose Bowl Stadium, Domènec Torrent, Cristian Chivu, Copa do Mundo de Clubes.