ASSISTIR AO VIVO Boca Juniors x Benfica, HOJE (16/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

Posted on

Esse boneco Tiago Leonço do Muaither do Qatar estaria no radar do Mattos. A situação do jogador André encontra-se indefinida no momento. O São Paulo já chegou a um acordo com o clube português Vitória de Guimarães, mas ainda não finalizou os termos com o jogador. Enquanto isso, o Vasco da Gama avançou nas negociações […]