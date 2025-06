Alunos de escolas da rede municipal têm aulas de educação para o trânsito na Minicidade do Trânsito – Agência de Notícias

Fotos: Isabely Sete (programa de estágio)

Duas turmas de alunos, do 1º ano, da E.M. “Prof. Walter Carretero”, do bairro Ana Paula Eleutério, na Zona Norte, participaram de uma atividade especial, nesta segunda-feira (17), no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), nos períodos da manhã e da tarde. Os estudantes fizeram parte de uma ação educativa na Minicidade do Trânsito, instalada no local e que passou a funcionar em janeiro de 2025. Além dos alunos, participaram da atividade professores da escola, gestores da Secretaria da Educação (Sedu) e a equipe do setor de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade (Semob), responsável pela iniciativa, em parceria com o PTS.

A Minicidade reproduz um circuito de trânsito e foi projetado para ser utilizado pelo público infantil, para fins de simulação de situações comuns vivenciadas em vias urbanas, o que facilita a compreensão das crianças sobre como funciona a dinâmica do trânsito e seus diversos componentes, como o pedestre, o motorista e os agentes de trânsito. A área é coberta e conta com semáforo, radar, carrinhos elétricos, entre outros dispositivos.

A ação é divida em duas partes. Assim, enquanto uma turma assiste a uma aula teórica, com o apoio de uma equipe de teatro, outro grupo de alunos experimenta, na prática, como é dirigir e interagir na Minicidade do Trânsito.

“O objetivo é que as crianças venham conhecer a Minicidade do Trânsito e receber informações para adotarem comportamentos seguros no trânsito, aprendendo a respeitar os outros veículos, os pedestres, os semáforos etc. Eles também participam de uma parte lúdica, com o miniteatro, que busca reforçar essas informações, de uma forma divertida. A ideia também é que eles possam agir como multiplicadores dessas informações, inclusive, corrigindo seus pais, se eles veem alguma atitude errada no trânsito”, informa o agente de trânsito e integrante da equipe de Educação para o Trânsito da Semob, Alex Goes Santos.

A atividade, neste dia, atraiu uma equipe de guardas civis municipais (GCM), do município de Paulínia, que veio com o intuito de conhecer o projeto. “Nós procuramos várias referências nessa área de educação para o trânsito, voltado ao público infantil. E vimos que Sorocaba faz um trabalho de muita qualidade. Entramos em contato com a GCM daqui, que nos atendeu prontamente e nos colocou em contato com os responsáveis, da Semob”, conta o inspetor de Área, da GCM de Paulínia, Milton Luís Guglioli. “Nosso intuito aqui foi ver como o pessoal opera, que para nós é uma referência, e, se possível, replicar essa iniciativa em nossa cidade, que, apesar de não ser tão grande, tem no seu entorno muitas indústrias e rodovias, resultando em um tráfego intenso. Acreditamos que a educação com crianças resolve um problema de forma geracional. A gente instrui a criança e, daqui a algum tempo, vamos colher os frutos”, ele completa.

Para o aluno Arthur, de sete anos, a experiência foi de muita diversão, ao lado dos seus colegas, da E.M. “Prof. Walter Carretero”, mas também com muita possibilidade de aprendizado. “Gostei muito de vir aqui e andar de carrinho. Aprendi que a gente não pode atravessar no vermelho. E também que não pode ir muito rápido no carro, porque é perigoso”, destacou.