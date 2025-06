Agência Minas Gerais | 18ª Região Integrada de Segurança Pública, com sede em Poços de Caldas, terá imóvel para trabalhos conjuntos presenciais

Posted on

Beatriz Rosa Secretaria de Mobilidade Urbana Na tarde de terça-feira (5), o canteiro de obras da Via Jaguari, na região norte de São José dos Campos, se transformou em sala de aula para 10 estudantes do 5° ano do curso de engenharia civil aeronáutica do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). A visita técnica foi […]