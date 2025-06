3ª etapa da Taça Brasil 2025 tem inscrições abertas em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A cidade de Ubatuba/SP será sede da 3ª etapa do Circuito Taça Brasil 2025 de surfe, promovido pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). A competição acontecerá na Praia de Itamambuca entre os dias 17 e 20 de julho, valendo 5.000 pontos no ranking nacional.

A primeira fase das inscrições está aberta de 17 a 23 de junho, exclusivamente para atletas ranqueados nas categorias masculina e feminina. Quem perder este prazo perde também o direito ao uso do seeding (posição privilegiada no chaveamento). Já o segundo período de inscrições vai de 24 a 30 de junho, abrangendo atletas com ou sem ranking, de acordo com a disponibilidade de vagas.

As regras seguem o Livro de Regras da CBSurf, garantindo prioridade aos atletas já ranqueados e a equidade no processo de inscrição. Não serão aceitas inscrições fora dos prazos estipulados.

“Pelo fato de Ubatuba ser conhecida como a capital do surfe, a realização das competições locais se faz necessária. Com o intuito de manter os atletas participando em provas nas nossas praias”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

A etapa da competição nacional será organizada pela CBSurf, a Associação Ubatuba de Surf (AUS) em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer.

“O surfe é uma parte fundamental da identidade de Ubatuba, e ter competições locais, estaduais e nacional e bem organizadas é essencial para o avanço do esporte”, destacou o presidente da AUS, Cleiton Félix.