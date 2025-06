39º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Qualificação Profissional” segue com inscrições abertas – Agência de Notícias

O evento, que acontecerá no dia 24 de junho, já encaminhou cerca de 40 mil pessoas para o mercado de trabalho

O 39º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Qualificação Profissional” segue com inscrições abertas aos interessados em ingressar ou que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. O evento acontece no dia 24 de junho (terça-feira), no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), localizado na Zona Norte da cidade.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), e conta com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Secretaria de Comunicação (Secom). Em 38 edições, o mutirão de empregos já encaminhou cerca de 40 mil pessoas para o mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/39º-Mutirão-de-Empregos-de-Sorocaba . Aos que preferirem, os agendamentos também podem ser realizados nas Casas do Cidadão Nogueira Padilha, Itavuvu, Ipiranga, Ipanema, Éden e Pátio Cianê Shopping.

Nesta edição especial “Qualificação Profissional”, os participantes terão à disposição inúmeras vagas para cursos de capacitação profissional abertas aos interessados em aumentar as chances de conquistar uma oportunidade no mercado, além de melhorar o seu preparo.

A iniciativa municipal já tem, inclusive, a programação do Mutirão de Empregos Sorocaba até o fim deste ano. As datas são: 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 21 de outubro e 25 de novembro, com início às 9h, no Parque Tecnológico de Sorocaba. Para participar dessas próximas edições, não será necessário mais inscrição prévia, basta comparecer ao local.

O Poder Público Municipal ressalta que é fundamental que os candidatos tenham em mãos: currículos impressos para serem distribuídos nos estandes das agências de emprego e do Sine (quantas cópias puderem levar); Carteira de Trabalho (digital ou física); RG e CPF.

O Parque Tecnológico de Sorocaba está localizado na Avenida Itavuvu, 11.777, no Jardim Santa Cecília. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.