Urban95 fortalece ações pela primeira infância em São José

Com o compromisso de tornar São José dos Campos uma cidade cada vez mais acolhedora e inclusiva para as crianças pequenas e seus cuidadores, o projeto Urban95 segue avançando na rede de ensino municipal. Até o fim do ano, 12 escolas serão contempladas com formações e ações voltadas à valorização da primeira infância, promovendo transformações concretas dentro e fora das salas de aula.

A equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania recebeu a visita de Silvia Carvalho, coordenadora executiva do Instituto Avisa Lá, e de Lucila Almeida, formadora da mesma instituição. As especialistas vieram conhecer de perto o trabalho desenvolvido em São José e dialogar com as diretoras e coordenadoras pedagógicas das 12 escolas selecionadas para o programa.

Durante a visita, Silvia e Lucila também participaram de uma reunião com a equipe técnica da Educação Infantil, ouvindo relatos e trocando experiências sobre os desafios e oportunidades na construção de uma cidade mais amigável às crianças de 0 a 3 anos.

“Foi muito potente ver como São José já tem uma trajetória de escuta e de valorização da infância. O Urban95 vem para fortalecer essas práticas e ajudar a criar uma cidade que transforma comportamentos para beneficiar os pequenos e suas famílias”, afirmou Silvia Carvalho.

“Estar com os educadores, ouvir suas experiências e perceber o envolvimento de todos com a infância foi muito inspirador. A cidade está se preparando para colocar o olhar das crianças no centro do planejamento”, destacou Lucila Almeida.

O que é a Urban95?

A Urban95 é uma iniciativa internacional da Fundação Bernard van Leer que visa incluir a perspectiva de bebês, crianças pequenas e seus cuidadores no planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e nos programas e serviços públicos.

O objetivo é incorporar as lentes da primeira infância na gestão das cidades, a partir de ações efetivas que promovam interações positivas, contato com a natureza nos espaços urbanos, proximidade entre serviços e mudanças duradouras nos cenários que moldam os primeiros anos da vida de nossos cidadãos.

A ação reforça o compromisso de São José dos Campos com uma educação inovadora, humanizada e alinhada com as necessidades reais das famílias.



