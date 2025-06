Teste do sistema ‘Defesa Civil Alerta’ com mensagem pelo celular é considerado um sucesso

O teste do sistema ‘Defesa Civil Alerta’, realizado neste sábado (14), foi um sucesso, tanto pela Compdec-JP como pela população. Às 14h15, todos os smartphones conectados às redes 4G e 5G receberam o aviso sonoro e a mensagem de texto informando que se tratava de uma simulação de uma situação de risco extremo.

Como parte da simulação, equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) estiveram nas ruas e na sede para esclarecer as dúvidas da população. Até às 15h deste sábado, a Central de Operações da Compdec-JP recebeu 54 chamadas de pessoas que buscavam informações a respeito do alerta.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, considerou positivo a simulação realizada neste sábado. Segundo ele, o aviso chegou aos usuários conforme o previsto e a maioria da população entendeu que se tratava de um teste de funcionalidade do sistema, assim como compreendeu a importância da ferramenta.

“Para nós, enquanto órgão articulador do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, o teste foi extremamente valioso, demonstrando a eficiência da ferramenta como nossa aliada, na prevenção de acidentes causados por eventos naturais. Da nossa parte, o sentimento é de muita felicidade pelo total sucesso do evento realizado hoje”, avaliou Kelson Chaves.

A população também aprovou o novo sistema. Edilson Sérgio de Paula, que na hora do alarme estava no Mercado da Torre, destacou a importância do alerta. “Eu gostei dessa nova ferramenta da Defesa Civil. Cria uma segurança para que a gente possa sair de casa em caso de eventos naturais. No começo a gente se assusta, mas depois vê que é um alerta”, disse.

Já Aluíso Gomes, o Dó, conhecido dono de restaurante no Mercado da Torre, afirmou que o alerta é importante para a população. “Eu gostei. Vi aquela mensagem no celular e achei muito importante. É bom a gente ser informado sobre a possiblidade de desastres”, avaliou.

Alerta – A partir deste teste, quando houver algum evento natural que ofereça risco, os alertas serão disparados para as áreas com cobertura de rede 4G ou 5G, independente do sistema operacional. O sistema, ao encaminhar mensagem de texto e aviso sonoro, suspende qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, inclusive no modo silencioso.

Como acionar a Compdec-JP – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.