Seinfra avança com obra do binário de Água Fria que beneficiará moradores da Zona Sul

A Prefeitura de João Pessoa segue investindo em melhorias com obras de mobilidade urbana para melhorar a fluidez do trânsito, como a implantação do binário de Água Fria, que dará acesso à BR-230 facilitando o tráfego no local e beneficiando os moradores de bairros da Zona Sul. Na tarde desta segunda-feira (16), a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) iniciou a execução de pavimentação asfáltica.

O binário vai contemplar uma extensão de três quilômetros com drenagem, pavimentação asfáltica, iluminação em LED, calçadas acessíveis e padronizadas, ciclovia e faixa de estacionamento. A obra está sendo executada pela Secretaria de Infraestrutura e tem investimento de mais de R$ 11 milhões.

A obra vai beneficiar os bairros de José Américo, Mangabeira, Geisel, Água Fria, trazendo mais mobilidade urbana e fluidez ligando a Rua Diógenes Chianca, próximo à BR-230 e ao Unipê – Centro Universitário, com a Avenida Hilton Souto Maior, no José Américo.

“Essa obra é muito importante, pois vai interligar a Rua Diógenes Chianca e a Avenida Hilton Souto Maior reduzindo o fluxo da Hilton Souto principalmente durante os horários de pico. Além de melhorar o acesso à BR-230, também vai facilitar o acesso das pessoas que querem ir para a UFPB, Unipê e para os Bancários. A obra também vai contemplar calçadas acessíveis, ciclovia e uma rotatória”, disse Diego Veras, diretor de Obras Viárias e de Pavimentação da Secretaria de Infraestrutura da Capital.

“A obra está com 15% executada e nessa primeira etapa já foi feita a drenagem do trecho das Ruas Projetadas 1, 2 e 3, em Água Fria, e no momento está em execução a pavimentação asfáltica e a iluminação do trecho da Rua Projetada 2”, explicou Diego Veras. Ele acrescentou que a previsão de conclusão da obra é para o mês de dezembro deste ano.