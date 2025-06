Sebrae oferece capacitações gratuitas para produtores rurais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nos próximos dias, o Sebrae realiza dois cursos de capacitação voltados ao desenvolvimento econômico e à qualificação de produtores rurais e potenciais empreendedores de Ubatuba e região. As formações são gratuitas, online e com certificado de participação, contribuindo para a estruturação e o fortalecimento de negócios locais.

De 30 de junho a 4 de julho, o curso “Transforme sua ideia em um negócio de sucesso” será oferecido especialmente para quem deseja iniciar um empreendimento formalizado. Com carga horária de 10 horas e aulas das 10h às 12h, o conteúdo inclui noções de empreendedorismo, marketing, vendas, controle financeiro, além da construção de um plano de negócios.

Já entre os dias 14 e 17 de julho, é a vez do programa “Integra Agro”, voltado para o produtor rural que busca melhorar a gestão da sua propriedade. Com quatro oficinas e carga horária total de 8 horas, o curso abordará desde as características empreendedoras no campo até estratégias de custos, venda e parcerias. As aulas também acontecem das 10h às 12h, de forma online.

As inscrições estão disponíveis nos links abaixo:

– Transforme sua ideia em um negócio: Clique aqui

– Integra Agro – Gestão rural: Clique aqui

O Sebrae Aqui Ubatuba, localizado no Supermercado Shibata, realiza atendimento presencial das 9h às 16h (de segunda à sexta-feira). Os cursos e a apresentação são gratuitos e as vagas são limitadas. Mais informações através do telefone (12)38324402 (WhatsApp) ou e-mail: [email protected]