São José estreia com vitórias na fase final dos Joguinhos

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

As equipes de São José dos Campos começaram com o pé direito a disputa dos Jogos Abertos da Juventude — os Joguinhos — neste domingo (15), em Lençóis Paulista. Representando a 2ª Região Esportiva do Estado, que engloba municípios do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, os times joseenses conquistaram vitórias em diversas modalidades.

No futebol feminino, São José superou Guararema por 4 a 1 e depois goleou Ribeirão Preto por 5 a 0, garantindo a classificação para a segunda fase. O futsal feminino também fez bonito: venceu Praia Grande por 3 a 1 na estreia no domingo e nesta segunda (16) derrotou Botucatu por 6 a 2, também assegurando vaga na próxima etapa. No handebol feminino, a equipe venceu Botucatu por 29 a 15.

O xadrez garantiu bons resultados: no feminino, vitória sobre Sorocaba por 3 a 1; no masculino, triunfo diante do Guarujá por 2,5 a 1,5. Já no basquete feminino, São José dos Campos teve uma atuação de destaque ao superar Sorocaba por 77 a 15.

A equipe de tênis feminino sofreu a única derrota no domingo, 2 a 0 para São João da Boa Vista.

Todas as equipes joseenses são formadas por atletas do programa Atleta Cidadão, uma vez que a competição é voltada a jovens de até 18 anos completos.

Os Jogos, que chegam este ano à 40ª edição, são promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado e diferem dos Jogos Abertos do Interior: aqui, a disputa ocorre entre as oito regiões esportivas do Estado, e não entre municípios.

A competição prossegue até o próximo sábado (21), e São José dos Campos segue na luta pelo título geral com suas 23 equipes em ação.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida