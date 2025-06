Saae/Sorocaba conclui limpeza do Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) no Jardim Abaeté – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba concluiu, no último fim de semana (14 e 15), a limpeza e a retirada de algas do Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) do Jardim Abaeté, na região do Parque das Águas. A intervenção ocorre periodicamente, para auxiliar na manutenção do local e evitar a proliferação das plantas que podem prejudicar a vida aquática.

O serviço teve início na segunda-feira (9) e foi executado por servidores da autarquia. Na ação, foram mobilizadas duas equipes, uma retroescavadeira e um caminhão para a retirada dos resíduos. Paralelamente, equipes no solo e em embarcação, de forma manual, utilizaram boias de contenção, delimitando a área já limpa e arrastando a vegetação a ser retirada para um ponto do lago que esteja ao alcance das máquinas.

A vegetação removida do lago foi descartada no Aterro de Inertes pela Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), em caminhão com capacidade para até seis metros cúbicos, também utilizado na operação.

Esse foi o mesmo sistema adotado pelo Município para realizar a limpeza nos lagos do Parque das Águas e da Bacia de Contenção do Abaeté, desde 2021, no Parque da Formosa, em 2022 e 2025, e no Parque Kasato Maru, em 2025.

O RDC Jardim Abaeté ocupa área de 24 mil metros quadrados e tem capacidade para 48 milhões de litros de água, contendo três conjuntos de motobombas com vazão de 500 litros por segundo e gerador próprio, para o caso de falta de energia. Um sistema de comporta controla a vazão da água do rio.