Romu completa 2 anos com resultados expressivos

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), força especial da Guarda Civil Municipal (GCM) de São José dos Campos, completou dois anos de atuação nesta segunda-feira (16) com números expressivos no combate à criminalidade.

Desde sua criação, em 16 de junho de 2023, a Romu registrou 458 detenções, sendo 117 de pessoas procuradas pela Justiça. As equipes também atuaram em ocorrências como roubo (19 casos), furto (45), receptação (65), posse ou uso de arma de fogo (31) e adulteração veicular (30).

Um dos destaques do balanço é o número de veículos recuperados: 186. Esse resultado é fruto de ações rápidas e coordenadas durante patrulhamentos e operações conjuntas com outras forças de segurança e o Centro de Segurança e Inteligência (CSI).

Combate ao Tráfico

A unidade também tem atuação firme no combate ao tráfico de drogas, com 90 ocorrências registradas, e em operações de ordenamento urbano, principalmente no enfrentamento dos chamados “fluxos” — aglomerações com perturbação do sossego e consumo de entorpecentes. Foram 398 ações de dispersão de fluxo, que resultaram no recolhimento de 231 veículos.

A Romu é considerada uma importante ferramenta de apoio no enfrentamento aos crimes de maior potencial ofensivo, com atuação integrada ao programa São José Unida, que reúne forças municipais, estaduais e federais com o objetivo de promover mais segurança para a população.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão