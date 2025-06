Prefeitura do Rio decreta luto oficial de três dias pelo falecimento do sambista Bira Presidente – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A sede da Prefeitura do Rio – Fabio Motta/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Ubirajara Félix do Nascimento, o Bira Presidente, um dos fundadores do bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal. O decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes foi publicado em edição especial do Diário Oficial, na tarde deste domingo (15/06).

O decreto leva em consideração que Bira Presidente era uma espécie de diplomata cultural do Rio, embaixador universal do samba e da alegria, por sua vida dedicada à construção da identidade cultural carioca. Flamenguista e mangueirense, Bira Presidente foi responsável por formar gerações de sambistas e cariocas ao longo de mais de 60 anos de vida dedicados aos blocos carnavalescos. Maestro e colaborador criativo de compositores, intérpretes e músicos de todos os gêneros da música popular brasileira, foi pai de uma nação que tem como membros baluartes do samba como Beth Carvalho, Leci Brandão, Jorge Aragão, Marquinhos de Oswaldo Cruz e Teresa Cristina.