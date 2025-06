Nova Iguaçu inicia “Campanha do Agasalho”

A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou nesta segunda-feira (16) a “Campanha do Agasalho – 2025” para arrecadar roupas de frio para a população em situação de rua. As doações devem ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e em seus equipamentos. A lista com os endereços está em www.novaiguacu.rj.gov.br/semas.

O objetivo é fazer com que as doações sejam entregues a quem precisa antes dos dias com o pico de temperatura baixa no inverno, que começa na próxima sexta-feira (20). Podem ser doados, desde que estejam em bom estado de conservação, agasalhos, calças e meias. “Nós precisamos amparar as pessoas em situação de rua que sofrem muito com frio nesta época do ano. Por isso, daremos início à arrecadação das roupas antes mesmo da chegada do inverno. Se cada um conseguir doar uma peça e abraçar essa causa, vamos ajudar muita gente”, afirma a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros.

Além da campanha, a SEMAS conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social, que é oferecido de forma contínua, dentro do programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade. Seu objetivo é a busca ativa, identificação e mapeamento de vulnerabilidade, atendimento, acompanhamento e intervenções na população em situação de vulnerabilidade social, especialmente, pessoas em situação de rua.

A SEMAS também conta com Centro Pop, que funciona na Avenida Governador Roberto Silveira 190, no Centro de Nova Iguaçu, em frente ao prédio do Restaurante do Povo. O equipamento é um Centro de Referência Especializado para População de Rua e realiza, em média, 1,2 mil atendimentos mensais. No local, os usuários podem fazer a higiene pessoal com possibilidade de acolhimento e acessar outros serviços prestados.