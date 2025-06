Neste sábado (21) não haverá atividade do projeto “Conexão Escola Família”, em razão do feriado – Agência de Notícias

Neste sábado (21), não haverá atividade do “Conexão Escola Família”, em razão do feriado de Corpus Christi (19). As atividades voltam a acontecer apenas no fim da próxima semana (28), no período das 10h às 13h, em quatro escolas municipais. Para participar da programação gratuita, os interessados devem se inscrever, somente a partir da próxima segunda-feira (23), pelo link: http://escola-familia.sorocaba.sp.gov.br/conefam/inscricoes/ . Para garantir a participação, o formulário deve ser completamente preenchido, até que a mensagem de confirmação da inscrição apareça na tela. As vagas são limitadas e disponibilizadas semanalmente.

Promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), com o apoio de diversas secretarias municipais, o projeto tem como objetivo promover a integração entre escola, estudantes e suas famílias, por meio de atividades educativas, socioculturais e de alimentação saudável, reforçando a importância da qualidade de vida, do bem-estar e da convivência comunitária.

A iniciativa é voltada aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino, que deverão estar acompanhados de um adulto responsável durante toda a permanência na escola escolhida.

Os interessados podem escolher uma das quatro unidades que receberão o projeto. São elas: E.M. “João Batista Larizzatti Júnior” (Altos do Ipanema), E.M. “Ronaldo Campos de Arruda” (Jardim Josane), E.M. “Avelino Leite de Camargo” (Jardim Nova Esperança) e E.M. “Prof.ª Genny Kalil Milego” (Conjunto Habitacional Herbert de Souza).