Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai a R$ 110 milhões

Por MRNews O verão sul-mato-grossense segue com predomínio de sol e altas temperaturas nas diferentes regiões do Estado. O tempo quente e estável traz também a baixa umidade relativa do ar, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário […]