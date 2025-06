Interdição no bairro Ipiranguinha altera trânsito para obras – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Segurança Pública de Ubatuba informa que a Rua Frei Tarcísio Corrêa, no bairro Ipiranguinha, será interditada temporariamente, a partir do dia 23, segunda-feira, para a execução de obras de saneamento básico. A intervenção acontecerá por um período aproximado de 15 dias, de segunda a sexta-feira, sempre das 7h às 18h, no trecho compreendido entre a Rua Mogno e a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).

As obras têm como objetivo implantar redes de água e esgoto, além de novas ligações domiciliares, e são de responsabilidade da empresa Sanorte Saneamento e Locações Ltda., contratada pela Sabesp por meio do contrato CT 02/2024.

Toda a alteração estará devidamente sinalizada e contará com o acompanhamento de fiscais de trânsito, que orientarão condutores, pedestres e passageiros do transporte público.

“Sabemos que obras como essa causam transtornos temporários, mas são fundamentais para garantir qualidade de vida e infraestrutura à população. Nossa equipe estará presente para organizar o tráfego e minimizar os impactos. Pedimos atenção redobrada aos motoristas e que, sempre que possível, busquem rotas alternativas”, destacou o secretário de Segurança Pública, Alexandre Napoli.