Guaratinguetá Celebra 395 Anos

Posted on

O MIS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Campo Grande, abre na segunda-feira (23), às 17h30, a exposição “Artistas com Deficiência que Fazem e Fluem Arte”. A mostra exibe trabalhos de alunos do Cedeg-Apae (Centro de Educação […]