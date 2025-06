Grupos de convivência promovem saúde de maneira dinâmica para idosos

O cuidado com a saúde do idoso é uma garantia constitucional, reforçado pela Lei n° 10.741 de 2003 que instituiu o Estatuto do Idoso. Em João Pessoa, a assistência é ofertada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que garante um amparo integral. Esse cuidado começa na Atenção Primária, onde são ofertados serviços básicos como atendimento médico, de enfermagem, odontológico, imunização e outros. É também nas Unidades de Saúde da Família (USF) que os idosos têm acesso a grupos de convivência, que trabalham a saúde dessa população de maneira dinâmica.

“Os grupos de convivência têm um papel fundamental no cuidado ofertado aos idosos dentro das Unidades de Saúde. A partir deles, as equipes de saúde da família, de forma multiprofissional, trabalham o bem-estar desse público de uma maneira integral e dinâmica com atividades e ações voltadas à educação em saúde, lazer e socialização, além de reforçar a prestação de serviços básicos”, destaca a coordenadora da Área Técnica de Saúde do Idoso da SMS, Andréa Coutinho.

Atualmente, existem cerca 40 grupos de idosos vinculados às Unidades de Saúde. Um deles é o da USF José Américo I, em que participa Sivonilde Jales, 73 anos. Para ela, o grupo é sua segunda casa. “Pra mim é incrível, aqui fiz amigos e tenho como uma extensão da minha casa, nos conversamos, brincamos, passeamos, mas também nos cuidamos. Quando minhas filhas saíram de casa, foi num grupo desses que encontrei o conforto, então, faço questão de participar sempre, pois sei bem a importância que teve em minha vida”, conta a aposentada.

A nutricionista que compõe a USF José Américo I e coordena um dos grupos de idosos, Hallyne Leandro, explica que essa é uma peça fundamental na assistência continuada com a saúde da pessoa idosa.

“Nós conseguimos acompanhar a saúde dessas pessoas de maneira contínua e também prevenir o adoecimento tanto do físico, quanto do mental, fazendo intervenções de uma maneira muito mais rápida sempre que preciso. Além disso, o grupo trabalhar a autonomia e a integração dos idosos, uma vez que eles criam vínculos, formam laços e passam a cuidar um do outro e incentivar o cuidado com a saúde”, disse a profissional.

Evanildo de Moura, 75 anos, participa do grupo há cerca de quatro meses. Para ele, o diferencial da participação é a integração com outras pessoas. “Eu vim para a consulta na unidade e uma das moças que trabalha me chamou pra participar das atividades em grupo, no começo fiquei meio assim, mas depois aceitei e foi uma das melhores coisas. Eu já costumava caminhar na praça, mas com o pessoal é diferente, pude fazer amizades, me divirto com as conversas e ainda cuido mais da saúde, faço atividade com o professor e todas as atividades que tiver e, se por acaso eu falto, as pessoas se preocupam comigo, é realmente muito bom”, relatou.

Por meio dos grupos são ofertadas atividades voltadas ao cuidado integral para o público idoso, como palestras e rodas de conversa; atividade física adaptada à idade, que pode ser feita na própria unidade ou em espaços públicos próximo à USF; passeios e celebração de datas comemorativas, como o São João.

“Celebrar as datas ao longo do ano faz parte da estratégia de cuidado com a população idosa, além de resgatar a tradição ao relembrarem da juventude, eles ocupam a mente no momento atual ao planejar como será o evento, criarem coreografias para se apresentarem, preparam comidas típicas para um lanche compartilhado, envolve eles num todo dando ainda mais autonomia, eles se sentem pertencentes e aptos a serem os protagonistas daqueles momentos”, destaca Hallyne.

Saúde do idoso – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém uma rede de cuidados voltado à saúde da pessoa idosa com a oferta de ações e serviçosespecíficos para esses usuários. Os atendimentos acontecem principalmente na Atenção Básica, por demanda espontânea.

Para atendimentos especializados, a rede pública dispõe uma policlínica exclusiva para o cuidado com a saúde da pessoa idosa, que funciona no sentido de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

Na Policlínica Municipal da Pessoa Idosa são oferecidos atendimentos ambulatoriais nas áreas de angiologia, cardiologia, endocrinologia, geriatria, ginecologia, gastroenterologia, neurologia e reumatologia, entre outras, como enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, assistência farmacêutica, assistência social, aferição da pressão arterial, testes de glicemia, curativos biológicos, citológicos e odontologia. Além de grupos operativos, que estimulam e incentivam os participantes a convivência e recreação em grupo.

Pela rede de cuidados disponibilizada pela SMS, os idosos também são atendidos nas demais Policlínicas Municipais, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e em toda a rede hospitalar. Para ter acesso aos serviços, o idoso deve procurar a Unidade de Saúde da Família mais próxima de sua residência.

Direito à saúde – “É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.” Art 15, Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso.