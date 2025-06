GCM recolhe veículo na Zona Norte com som alto, multas e licenciamento atrasados – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, durante patrulhamento preventivo, aprendeu um veículo, na madrugada desta segunda-feira (16), estacionado em via pública no bairro Lopes de Oliveira, Zona Norte da cidade. O motivo inicial foi a poluição sonora gerada, perturbando o sossego da vizinhança. Porém, ao todo foram constatadas quatro infrações de trânsito e aplicadas as devidas autuações.

A ocorrência foi por volta das 4h. Durante abordagem ao Peugeot 206, de cor prata, em busca pessoal no motorista e no veículo, nada de ilícito foi localizado. Em pesquisa ao banco de dados de órgãos de trânsito, ficou confirmado que o veículo está com o licenciamento atrasado desde 2021 e multas.

Além da poluição sonora e as irregularidades administrativas, os guardas emitiram também autuações porque o motorista não tinha habilitação para dirigir veículo automotor, o qual também estava estacionado em local proibido (faixa amarela). O guincho foi acionado e o carro removido ao pátio de apreensão.