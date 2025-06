Formado no Atleta Cidadão, Gregore estreia na Copa do Mundo

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

São José dos Campos tem um representante do Atleta Cidadão na Copa do Mundo de Clubes Fifa. Trata-se do volante Gregore, do Botafogo, que venceu na estreia o Seattle Sunders na madrugada desta segunda-feira (16), por 2 a 1.

Titular na partida durante os 90 minutos, Gregore, que é natural de Juiz de Fora (MG), chegou em São José dos Campos em 2011, após ter passado na seletiva do programa realizada pelos coordenadores da modalidade. Cabeça de área da Estrela Solitária, Gregore jogou as categorias sub-17 e sub-20 do Atleta Cidadão.

Gregore recebendo instruções do treinador Nedilson, nas categorias de base do Atleta Cidadão | Foto: Arquivo Pessoal/Nedilson

O treinador Nedilson Oliveira, que está no Atleta Cidadão há mais de 18 anos, relembrou a trajetória do jogador na base joseense.

“O Gregore chegou com 17 anos para uma avaliação com a gente para o sub-20. Na época, eu era o técnico do sub-17 e ajudei ele na transição. E tem coisas que o futebol não explica, o técnico do sub-20 foi trabalhar com uma equipe profissional feminina e eu acabei subindo para assumir a posição. Com isso, trouxe o Gregore para o sub-20 junto comigo”, disse.

Treinador há mais de 18 anos, Nedilson gosta de contar suas histórias | Foto: Divulgação

Nedilson lembra de Gregore com bastante consideração e comemora cada conquista do jogador.

“Desde a base o Gregore tem uma capacidade muito grande de marcação e qualidade para sair jogando, com um passe muito bom, de fazer a passagem para o ataque, no jogo apoiado. A gente via a liderança dele dentro de campo, de comandar a equipe. Ele sempre foi muito disciplinado, de se aplicar nos treinos, além de ser muito forte, de imposição física. Com certeza é um vencedor, que merece muito estar onde chegou e sou feliz de vê-lo fazendo história por onde passa”, conta o professor Nedilson.

Outro destaque

Mais um atleta que passou pelo Atleta Cidadão e está na Copa do Mundo de Clubes é o ex-corinthiano Gabriel Moscardo, que está no Paris Saint-Germain, atual campeão da UEFA Champions League e um dos favoritos a conquistar o título. Taubateano, Moscardo ficou no futebol do Atleta Cidadão até os 12 anos, quando foi transferido para o Corinthians em 2018.

Gabriel Moscardo, volante do PSG, passou pelo Atleta Cidadão antes de fazer sucesso no Corinthians | Foto: Divulgação



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida