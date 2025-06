CET-Rio monta esquema de trânsito para evento religioso Corpus Christi 2025, na quinta-feira (19/06) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio informa que nesta quinta-feira (19/06) será implantado um planejamento especial de trânsito para viabilizar a realização do evento religioso de Corpus Christi, no Centro da cidade. Para isso, a partir da meia-noite, serão realizadas algumas interdições viárias na região.

Agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal atuarão para garantir a segurança viária, a fluidez do trânsito e a manutenção dos cruzamentos livres, além de orientar pedestres, participantes e motoristas.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras, para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica, com o objetivo de assegurar boas condições de circulação.

INTERDIÇÕES

Da 0h às 23h (para a confecção dos tapetes artesanais):

– Avenida República do Chile, ambos as pistas, entre a Rua do Lavradio e a Rua Senador Dantas;

– Avenida Almirante Barroso, ambos as pistas, entre a Avenida Graça Aranha e a Rua Senador Dantas.

ITINERÁRIO DA PROCISSÃO

Horário: das 16h às 17h:

Saída da Candelária, segue pela Praça Pio X (Candelária – concentração), Avenida Presidente Vargas, Av. Rio Branco, Av. Nilo Peçanha, Av. Graça Aranha, Av. Almirante Barroso, Av. República do Chile, altura do número 245 (Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro ), onde haverá a dispersão.

INTERDIÇÕES PARA CONCENTRAÇÃO E DESLOCAMENTO DA PROCISSÃO

Horário: das 14h30 às 17h:

– Avenida Presidente Vargas, pistas central e lateral, no sentido Candelária, entre a Avenida Passos e a Rua Primeiro de Março;

– Avenida Rio Branco, entre a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Almirante Barroso;

– Praça Pio X, pista no sentido Candelária, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março;

– Avenida Almirante Barroso, pista sentido Largo da Carioca, entre a Avenida Graça Aranha e a Avenida Presidente Antônio Carlos;

– Rua da Alfândega, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

– Rua Buenos Aires, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

– Rua do Rosário, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

– Rua do Ouvidor, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

– Rua da Assembleia, entre a Rua da Carioca e a Avenida Rio Branco;

– Rua São José, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Horário: da 0h às 23h:

– Avenida Presidente Vargas, pistas central e lateral, sentido Candelária, entre a Avenida Passos e a Rua Primeiro de Março;

– Avenida Rio Branco, entre a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Almirante Barroso;

– Praça Pio X, pista sentido Candelária, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março;

– Avenida Almirante Barroso, ambas as pistas, entre a Avenida Graça Aranha e a Rua Senador Dantas;

– Rua da Alfândega, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

– Rua Buenos Aires, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

– Rua do Rosário, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

– Rua do Ouvidor, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

– Rua da Assembléia, entre a Rua da Carioca e a Avenida Rio Branco;

– Rua São José, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

– Praça Pio X, em toda a extensão;

– Avenida República do Chile, ambos as pistas, entre a Rua do Lavradio e a Rua Senador Dantas.

Será suspenso o funcionamento dos pontos terminais de ônibus existentes na Avenida República do Chile, em ambos os sentidos, no dia 19 de junho de 2025, da 0h às 23h.