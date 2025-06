ASSISTIR Náutico x Maringá Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (16/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Náutico x Maringá é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (16) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Náutico x Maringá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 9ª rodada da Série C

A nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro reserva um duelo importante na noite desta segunda-feira (16/06): o Náutico recebe o Maringá, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife. O jogo será transmitido ao vivo pelas plataformas DAZN e Nosso Futebol+. O ge.globo.com também acompanha a partida em tempo real.

🔎 Momento das equipes

O Náutico tenta reencontrar o caminho das vitórias após duas rodadas sem triunfo – perdeu para a Ponte Preta e empatou com o ABC. A equipe comandada por Hélio dos Anjos ocupa atualmente a 12ª posição, com 9 pontos, e precisa vencer para se aproximar da zona de classificação para o G-8, que garante vaga na próxima fase.

Do outro lado, o Maringá, apesar de estar no 7º lugar com 11 pontos, atravessa uma fase irregular: já são cinco jogos sem vencer, somando partidas pela Série C e por outras competições. O time paranaense quer reencontrar o bom futebol e somar pontos fora de casa para manter-se na parte de cima da tabela.

📺 Onde assistir Náutico x Maringá

Transmissão ao vivo :

: Tempo real: ge.globo.com acompanha todos os lances

🧩 Prováveis escalações

🔴 Náutico – Técnico: Hélio dos Anjos

O Timbu segue enfrentando muitos problemas no departamento médico. Arnaldo, João Maistro, Renato Alves e Paulo Sérgio estão lesionados, e o volante Auremir cumpre suspensão. O time deve repetir boa parte da escalação que empatou com o ABC, com Patrick Allan retornando ao setor de criação.

Provável escalação do Náutico:

Muriel; Marcos Ytalo, Carlinhos, Índio e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Vinícius e Bruno Mezenga.

Desfalques:

Auremir (suspenso)

Arnaldo, João Maistro, Renato Alves, Paulo Sérgio e Luiz Paulo (lesionados)

Pendurados: Muriel, João Maistro, Rayan, Carlinhos e Hélio Borges

⚫ Maringá – Técnico: Jorge Castilho

Após se recuperar de uma pneumonia, Jorge Castilho volta ao comando à beira do campo. Ele terá que lidar com suspensões e dúvidas por lesão. A zaga está desfalcada de Tito e Max Miller, e o atacante Maranhão deve ser poupado. Em contrapartida, Matheus Moraes retorna de suspensão e o atacante Buga pode reaparecer entre os titulares.

Provável Maringá:

Tony Batista; Cristovam (Cauã Tavares), Ronald, Vilar e Rhuan; Evanderson, Buga e Cheron (Vitinho); Robertinho (Júlio Rodrigues), Matheus Moraes e Negueba.

Desfalques:

Tito e Max Miller (suspensos)

João Félix, Iago Santana e Lucas Bonifácio (lesionados)

Pendurados: Cristovam, Maranhão, Rhuan e Vilar

⚖️ Arbitragem

Árbitro principal : Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ) Assistente 1 : Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) Assistente 2 : Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ) Quarto árbitro : José Marciano Lopes da Silva Junior (PE)

: José Marciano Lopes da Silva Junior (PE) Analista de campo: Sebastião Rufino Filho (PE)

🏟️ Ficha técnica da partida

Jogo : Náutico x Maringá

: Náutico x Maringá Data : Segunda-feira, 17 de junho de 2025

: Segunda-feira, 17 de junho de 2025 Horário : 19h30 (de Brasília)

: 19h30 (de Brasília) Local : Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

: Estádio dos Aflitos, Recife (PE) Rodada : 9ª da Série C

: 9ª da Série C Transmissão: DAZN e Nosso Futebol+

Tags: Náutico x Maringá, Série C 2025, onde assistir, escalações, Aflitos, Campeonato Brasileiro Série C, futebol ao vivo, transmissão DAZN, Nosso Futebol+, rodada 9.

