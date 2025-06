ASSISTIR CSA x Floresta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (16/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre CSA x Floresta é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (16) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

CSA x Floresta: Onde Assistir, Escalações e Detalhes do Confronto Direto na Série C

O Estádio Rei Pelé, em Maceió, será palco nesta segunda-feira (16/06), às 19h30 (horário de Brasília), de um confronto direto por uma vaga no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro 2025: CSA x Floresta-CE. As duas equipes vivem ótimo momento e entram em campo embaladas pela invencibilidade recente.

🔵 CSA em ascensão

O Centro Sportivo Alagoano (CSA) chega à 9ª rodada com 13 pontos, ocupando a 6ª posição na tabela. A equipe comandada por Higo Magalhães não perde há seis partidas, com três vitórias e três empates, além de uma defesa sólida: apenas três gols sofridos neste período.

Além da boa campanha na Série C, o Azulão conquistou vitórias importantes nas copas. Eliminou o América-RN na Copa do Nordeste e superou o Grêmio na Copa do Brasil, garantindo classificação para as oitavas de final — um feito histórico para o clube alagoano.

🟢 Floresta em boa fase

Do outro lado, o Floresta-CE também vive momento positivo. O time cearense está invicto há seis jogos e ocupa o 9º lugar, com 12 pontos — apenas um atrás do CSA. A equipe de Leston Júnior quer repetir o feito de 2024, quando venceu o Azulão por 2 a 1 no próprio Rei Pelé.

📝 Prováveis Escalações

CSA (Técnico: Higo Magalhães):

Gabriel Félix; Ramon, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola e Silas; Guilherme Cachoeira, Baianinho e Tiago Marques.

Desfalques: Felipe Albuquerque e Brayann (em transição física).

Floresta (Técnico: Leston Júnior):

Dalton; Mateus Ludke, Ícaro, Vitão, Thomas Kayck e Furlan; Martinelli, Guilherme e Ruan; Thiaguinho e Jeam.

Desfalque: Pablo (lesionado).

📺 Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

YouTube da Rádio Pajuçara FM (narração e comentários)

(narração e comentários) Nosso Futebol (TV por assinatura)

YouTube do Nosso Futebol (com imagens ao vivo)

⚖️ Arbitragem

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

Vinicius Gomes do Amaral (MG) Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG) Quarto árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

🔎 Confronto direto com cara de decisão

O duelo desta segunda-feira representa mais que três pontos: é um confronto direto que pode alterar completamente a configuração do G-8 da Série C. O CSA quer manter sua sequência positiva e consolidar-se entre os primeiros, enquanto o Floresta busca entrar na zona de classificação e manter viva a esperança de repetir a boa campanha da temporada passada.

Tags: #CSA #Floresta #SerieC #CampeonatoBrasileiro #FutebolNordestino #ReiPelé #HigoMagalhães #LestonJunior #OndeAssistirCSAFloresta #NossoFutebol #YouTube #RádioPajuçaraFM

