ASSISTIR AO VIVO Ulsan x Mamelodi Sundowns, HOJE (17/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Ulsan x Mamelodi Sundowns: Onde Assistir, Horário e Escalações na Estreia da Copa do Mundo de Clubes

A bola vai rolar nesta terça-feira, 17 de junho de 2025, para a estreia de Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A partida será disputada às 19h (horário de Brasília), no Orlando City Stadium, nos Estados Unidos, e marca o início da trajetória das duas equipes no equilibrado Grupo F, que também conta com Fluminense e Borussia Dortmund.

O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura), Globoplay (streaming), CazéTV/Disney+ (YouTube e plataforma) e DAZN (streaming).

ASSISTIR AO VIVO Monterrey x Inter de Milão, HOJE (17/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

ASSISTIR AO VIVO River Plate x Urawa Reds, HOJE (17/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

📍 Detalhes da Partida

Jogo: Ulsan Hyundai x Mamelodi Sundowns

Ulsan Hyundai x Mamelodi Sundowns Competição: 1ª rodada – Grupo F – Copa do Mundo de Clubes 2025

1ª rodada – Grupo F – Copa do Mundo de Clubes 2025 Data: Terça-feira, 17 de junho de 2025

Terça-feira, 17 de junho de 2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Orlando City Stadium, Estados Unidos

Orlando City Stadium, Estados Unidos Transmissão: Sportv, Globoplay, CazéTV (YouTube e Disney+), DAZN

⚖️ Arbitragem

Árbitro: Clément Turpin (França)

Clément Turpin (França) Assistentes: Nicolas Danos (França) e Jan de Vries (França)

Nicolas Danos (França) e Jan de Vries (França) VAR: Slavko Vinčić (Eslovênia)

🟢 Ulsan Hyundai: a força da Coreia do Sul

Campeão da K-League por três anos consecutivos, o Ulsan Hyundai chega ao Mundial de Clubes com moral, embora atualmente ocupe a terceira colocação no campeonato nacional. O destaque da equipe é o atacante brasileiro Erick Farias, autor de 9 gols em 15 partidas nesta temporada. O clube sul-coreano aposta na consistência defensiva e na velocidade pelos lados do campo para surpreender.

Provável escalação do Ulsan Hyundai:

Jo Hyeon-Woo; Seok-Hyun, Seo Myeong-kwan, Young-Gwon e Ludwigson; Bojanic, Woo-Young, Chung-Yong e Seung-Beom; Won-Sang e Erick Farias.

Técnico: Pan-Gon Kim

🟡 Mamelodi Sundowns: potência africana com sangue brasileiro

Apesar da recente perda do título da Liga dos Campeões da África para o Pyramids, o Mamelodi Sundowns se classificou ao Mundial pelo ranking da FIFA, sustentado por sua hegemonia no futebol sul-africano, com oito títulos consecutivos da liga nacional e 13 no total. A equipe treinada por Miguel Cardoso aposta em nomes conhecidos do cenário sul-americano, como Lucas Ribeiro e Arthur Sales.

Provável escalação do Mamelodi Sundowns:

Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mothobi Mvala, Lebusa e Aubrey Modiba; Marcelo Allende, Teboho Mokoena, Lucas Ribeiro e Rayners; Arthur Sales e Neo Maema.

Técnico: Miguel Cardoso

ASSISTIR AO VIVO Fluminense x Borussia Dortmund, HOJE (17/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

ASSISTIR AO VIVO Boca Juniors x Benfica, HOJE (16/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

🔎 Grupo F do Mundial de Clubes

Além de Ulsan e Sundowns, o Grupo F conta com dois favoritos: Fluminense, campeão da Libertadores 2023, e Borussia Dortmund, atual vice-campeão da UEFA Champions League. A classificação será crucial para definir os cruzamentos com os classificados do Grupo E, que inclui River Plate, Inter de Milão, Monterrey e Urawa Reds.

📺 Como acompanhar

Para não perder nenhum lance da partida entre Ulsan x Mamelodi Sundowns, o torcedor pode sintonizar nos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: Sportv

Sportv Streaming: Globoplay, DAZN

Globoplay, DAZN Plataformas digitais: CazéTV no YouTube e Disney+

📌 Conclusão

O confronto entre Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns promete equilíbrio e muita intensidade logo na abertura do grupo. Ambos os times querem estrear com vitória para encarar os gigantes do grupo em vantagem. Fique ligado: terça-feira, 17/06, às 19h, ao vivo em múltiplas plataformas.

Tags: #UlsanHyundai #MamelodiSundowns #MundialDeClubes #CopaDoMundoDeClubes #OndeAssistir #GrupoF #ErickFarias #LucasRibeiro #FutebolInternacional #Sportv #CazéTV #DAZN #Globoplay