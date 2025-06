América-RN x Ferroviário; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

América-RN x Ferroviário: onde assistir ao vivo, horário e arbitragem da Série D 2025

Por Redação do ge — Natal

Atualizado em 16 de junho de 2025, 09h03

América-RN e Ferroviário entram em campo nesta segunda-feira (16) para um duelo decisivo válido pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será realizada na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal, com início marcado para às 20h (horário de Brasília).

O confronto é direto pela terceira colocação do grupo A3. Atualmente, o América-RN soma 13 pontos, enquanto o Ferroviário aparece logo atrás, com 12 pontos na tabela. A vitória pode representar um passo importante para as duas equipes na briga pelo acesso à Série C.

Onde assistir ao vivo América-RN x Ferroviário

A partida será transmitida ao vivo pelo canal TV Mecão no YouTube, que disponibiliza o jogo gratuitamente para os torcedores. Para quem não puder acompanhar pela TV, o portal ge oferece cobertura em tempo real com todos os lances minuto a minuto.

Transmissão ao vivo: TV Mecão no YouTube (clique aqui)

TV Mecão no YouTube (clique aqui) Tempo real: Cobertura completa no ge (clique aqui)

Análise da partida

O América-RN tem um aproveitamento perfeito jogando na Arena das Dunas nesta edição da Série D, com vitórias sobre Treze, Santa Cruz-RN e Sousa, o que dá um fator motivacional extra para a equipe nesta partida. Entretanto, o time enfrenta dificuldades fora de casa, o que acende um alerta para os torcedores.

Após um tropeço recente para o Sousa, na 8ª rodada, a equipe potiguar busca uma recuperação rápida para manter-se firme na zona de classificação. O técnico Moacir Júnior destacou a evolução do atacante Henrique, que tem sido peça fundamental na campanha.

Do lado do Ferroviário, o objetivo é superar o adversário direto e garantir posição melhor no grupo, contando com um elenco qualificado e entrosado.

Arbitragem da partida

O trio de arbitragem que comandará o duelo América-RN x Ferroviário é composto por:

Árbitro principal: Mayron Frederico dos Reis Novais (MA)

Mayron Frederico dos Reis Novais (MA) Árbitro assistente 1: Francisco de Assis da Hora (RN)

Francisco de Assis da Hora (RN) Árbitro assistente 2: Débora Rayane Fernandes Martins (RN)

Débora Rayane Fernandes Martins (RN) Quarto árbitro: José Magno Teixeira do Nascimento (RN)

A arbitragem potiguar contará com nomes experientes para garantir o andamento justo da partida.

Contexto da Série D 2025

A Série D do Campeonato Brasileiro é o maior campeonato nacional em número de clubes participantes e representa a porta de entrada para o futebol profissional do país. A competição é dividida em grupos regionais, e os quatro melhores times da fase final garantem o acesso à Série C no ano seguinte.

O América-RN, com uma campanha sólida na fase de grupos, luta para manter a consistência e alcançar a tão sonhada vaga na terceira divisão nacional. O Ferroviário, tradicional clube cearense, vem forte para esta reta final de grupo em busca da classificação.

Fique ligado!

Para mais notícias sobre o Campeonato Brasileiro Série D e outras divisões do futebol nacional, continue acompanhando o ge e o GCMAIS, com cobertura completa, análises e informações sobre os clubes.

Onde assistir a Série D 2025

