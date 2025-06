Agência Minas Gerais | Ouvidoria-Geral do Estado realiza atendimento à população no Terminal Morro Alto, em Vespasiano

A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG) desembarcou mais uma vez no Terminal Metropolitano Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), para ouvir os usuários do transporte público metropolitano. A ação de Ouvidoria Móvel desta sexta-feira (13/6) registrou manifestações, divulgou os canais para recebimento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios, e também prestou esclarecimentos sobre os serviços públicos estaduais, em especial sobre mobilidade urbana.

“A presença da Ouvidoria Móvel demonstra o empenho do Governo de Minas em ouvir atentamente a população e garantir transparência nas ações públicas. O contato direto com os usuários do transporte público nos possibilita compreender melhor suas necessidades, o que nos ajuda a fornecer informações estratégicas ao governo para aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos nessa área,” ressalta a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira.

Os atendimentos foram realizados pela equipe da Ouvidoria de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Desenvolvimento Social, responsável por receber as manifestações relativas à mobilidade e ao transporte coletivo metropolitano.

Segundo o ouvidor de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Desenvolvimento Social da OGE/MG, Maurício Fernando Oliveira de Miranda, o local é um dos mais importantes e movimentados da RMBH. “O Terminal Morro Alto é um ponto estratégico dentro da malha de transporte metropolitano e, justamente por sua relevância e intenso fluxo de usuários, é fundamental que estejamos presentes com frequência. Por meio da escuta ativa da população conseguimos fornecer subsídios importantes para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à mobilidade urbana”, destacou.

Terminais como São Benedito, Vilarinho e Sarzedo também já receberam visitas da equipe da Ouvidoria Móvel este ano, além do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e as Estações Eldorado e da Lagoinha.

Ouvidoria Móvel

O projeto Ouvidoria Móvel é uma ação da OGE/MG, que visa levar atendimento presencial ao cidadão mineiro. A ação é realizada em pontos estratégicos das cidades visitadas, como em praças públicas e eventos com grande fluxo de pessoas, e ocorrem com o ônibus caracterizado da OGE/MG, em estandes montados ou de forma itinerante.

Os cidadãos podem registrar denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios pelos canais de atendimento da OGE/MG: Bel, assistente virtual da OGE/MG – (31) 3915-2022 (Whatsapp), aplicativo MGApp, Ouvidoria na palma da mão (disponível para Android e IOS) e telefones: 162, Disque – Ouvidoria e 136, Disque-Saúde.