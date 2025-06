Agência Minas Gerais | Fundação Hemominas faz 40 anos conectando doadores e pacientes em uma rede de esperança

Posted on

Fundação Cultural Cassiano Ricardo Por trás de uma boa receita culinária sempre há uma boa história. Esta afirmação pode ser comprovada nas muitas receitas e histórias registradas no 30° volume da Coleção Cadernos de Folclore, do Museu do Folclore de São José dos Campos, que será lançado neste domingo (30), às 14h, durante uma […]