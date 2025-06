Agência Minas Gerais | Escolas públicas estaduais usam criatividade para impulsionar o ensino da matemática

Uma importante mobilização pela aprendizagem está unindo estudantes, professores e gestores em todas as regiões do estado. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) está realizando, entre maio e junho, a Ação de Intervenção Pedagógica – Matemática para Todos.

A iniciativa tem como objetivo recompor e fortalecer as aprendizagens matemáticas dos estudantes da rede estadual. A ação foi planejada com base na análise dos resultados das Avaliações Somativas do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (Simave) 2024.

“A matemática representa um dos maiores desafios na aprendizagem dos estudantes, e, por isso, precisamos organizar e propor ações pedagógicas que reduzam essas dificuldades. Com essa iniciativa, buscamos oferecer atividades significativas que atendam às necessidades dos estudantes”, destaca a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra.

As atividades são organizadas em três momentos: Dia da Matemática, Semana de Imersão em Matemática e Culminância. Todas as etapas valorizam o protagonismo estudantil, o uso de metodologias ativas e a construção coletiva do conhecimento.

Programação

Entre os dias 26/5 e 18/6, cada escola definiu dias específicos para o trabalho com Matemática. Nesse período, as aulas foram dedicadas exclusivamente à recomposição de habilidades, com foco em resolução de problemas e práticas colaborativas.

Na semana de 23 a 27/6 acontece a Imersão em Matemática, com atividades intensivas de revisão, jogos, oficinas e desafios. O foco é ampliar a participação dos estudantes e reforçar habilidades que ainda não foram consolidadas.

A ação se encerra no sábado letivo, 28/6, com a Culminância. Neste dia, cada escola promove atividades abertas à comunidade, como feiras, mostras de trabalhos, olimpíadas internas, gincanas e festa junina, celebrando os avanços conquistados.

Oficinas Criativas

Na Escola Estadual Coronel José Venâncio de Souza, em Águas Vermelhas, a Terceira Ação de Intervenção Pedagógica foi marcada pela realização de uma Oficina Criativa em Matemática, envolvendo estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio nos três turnos.

Com jogos, desafios de raciocínio lógico e atividades práticas, a proposta estimulou o pensamento estratégico, o uso de formas geométricas, a resolução de problemas e a leitura de dados, promovendo uma aprendizagem significativa e colaborativa.

Entre os destaques, esteve a oficina “Publicidade Matemática”, que integrou conteúdos de Matemática e Língua Portuguesa em uma proposta dinâmica e interdisciplinar. A ação envolveu toda a equipe escolar e fortaleceu vínculos entre professores e estudantes.

A diretora da escola, Roseny Pereira e Silva, destacou que a experiência evidenciou o potencial da interdisciplinaridade como estratégia eficaz para melhorar o desempenho e o interesse dos estudantes pela matemática. Segundo ela, a expectativa é que essas ações abram caminho para uma nova rotina pedagógica, mais próxima e amigável dos conteúdos matemáticos.

“Esperamos a partir dessas intervenções implantar na escola uma rotina de maior intimidade com os conteúdos da matemática, desmistificando os tabus e vencendo os medos que ainda hoje permeiam o ensino da disciplina. Cortar, recortar, montar e desmontar, colorir, construir figuras, produzir paródias, representar, usar e abusar da criatividade num verdadeiro fazer matemático. Assim foi a nossa Terceira ação de intervenção de Matemática, pincelada com uma generosa dose de leveza e prazer”, afirma.