Agência Minas Gerais | Em primeiro dia da missão na Ásia, Governo de Minas atrai investimento de R$ 198 milhões do Midea Group

Iniciando mais uma missão em busca de investimentos para garantir a geração de empregos e ampliação de parcerias em Minas Gerais, a comitiva do Governo do Estado liderada pelo governador Romeu Zema esteve nesta segunda-feira (16/6), em Pequim, na China, para se encontrar com executivos do Midea Group.

Durante a reunião, a multinacional chinesa anunciou o investimento de R$ 198 milhões em quatro novos projetos para Minas Gerais e 830 empregos diretos para os mineiros. Desde dezembro do ano passado, a multinacional conta uma unidade em Pouso Alegre, no Sul de Minas, onde foram investidos R$ 630 milhões.























Ao todo, o novo investimento e os empregos serão destinados a quatro novos projetos do Midea Group em Minas Gerais:





Uma fábrica de motores Welling Motor no município de Santa Rita do Sapucaí que estará em operação no terceiro quadrimestre de 2025;

Um centro de distribuição em Extrema, com funcionamento previsto para o quarto quadrimestre de 2025;

Uma fábrica de EPS Midea, em Pouso Alegre, para operar a partir do primeiro quadrimestre de 2026;

Uma nova fábrica de refrigeradores, também em Pouso Alegre, para estar em funcionamento no primeiro quadrimestre de 2028.



Com o novo aporte financeiro, totalmente privado por parte da empresa, o Midea Group vai atingir a marca de R$ 828 milhões aplicados em Minas Gerais, com 2.150 empregos diretos gerados para o povo mineiro, fomentando o desenvolvimento socioeconômico de famílias da região.

O grupo também informou à comitiva do Estado que está prevista para julho uma visita de representantes da china para avaliação de projetos de expansão e potencial de crescimento da operação.

Parceria com quem investe e gera empregos em Minas

A atuação do Governo de Minas na atração desses recursos se deu pelo trabalho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e de sua vinculada Invest Minas, que desde o início dos estudos de viabilidade por parte da empresa para a implantação de sua primeira unidade no estado estiveram lado a lado.

A agência governamental ofereceu suporte no relacionamento com a Prefeitura de Pouso Alegre, na interlocução com a Cemig para viabilizar a conexão de energia e a realocação de postes, além de tratativas com outros órgãos de governo.

“A atração de investimentos como este reforça que Minas Gerais é hoje um dos melhores lugares do Brasil para empreender, com segurança jurídica, infraestrutura e apoio institucional para quem quer gerar emprego e desenvolver. Desde o início dessa gestão, a parceria junto à Midea já rendeu frutos no Sul de Minas, e essa expansão demonstra a valorização do nosso mercado internacionalmente”, destacou a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

“A Invest Minas atuou também no processo de licenciamento ambiental em articulação direta com a Supram Sul, no apoio junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEF-MG) para a concessão de incentivos fiscais, na identificação do imóvel onde a planta inicial foi instalada e no fortalecimento da cadeia local de fornecedores da empresa. Toda esta articulação mostra o empenho do Governo de Minas em propiciar mais oportunidades e qualidade de vida para seus cidadãos”, ressaltou o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga.

A empresa

A Midea Group é uma empresa listada na Fortune 500 e uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo. No Brasil, a empresa conta com uma fábrica de geladeiras e máquinas de lavar roupas em Pouso Alegre, além de participação em outras duas fábricas, em Manaus (AM) e Canoas (RS), por meio de sua Joint Venture com a Carrier.