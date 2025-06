Agência Minas Gerais | Avanços na infraestrutura do estado são apresentados no Assembleia Fiscaliza

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra-MG) prestou contas aos parlamentares mineiros, na quarta-feira (11/6), no âmbito do Assembleia Fiscaliza, iniciativa desenvolvida pelo poder legislativo mineiro para acompanhar as ações realizadas pelo poder executivo em diversas áreas.

Durante a abertura, o secretário de Estado da Seinfra-MG, Pedro Bruno, ressaltou que, nos próximos anos, Minas Gerais passará por uma grande transformação no setor de infraestrutura.

“A infraestrutura é uma agenda que precisamos dar as mãos e avançarmos juntos. E, em Minas Gerais isso tem acontecido. Nos próximos sete anos, de acordo com um dado da Federação das Indústrias, nós teremos 100 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura no nosso estado, o que vai contribuir para transformar completamente o setor”, destacou.

Um dos destaques da reunião foram as obras do Caminhos para Avançar, o maior programa de recuperação de rodovias da última década, com 164 empreendimentos, entre obras em andamento, concluídas e a serem iniciadas, somando mais de R$ 5 bilhões em investimentos.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), Rodrigo Tavares, mencionou as melhorias nos contratos de conservação das rodovias em diferentes regiões do estado.

“A partir do mês de julho, vamos ter toda a nossa malha contemplada pelos novos contratos de conservação. E vamos investir, só em conservação, anualmente, entre R$800 e R$900 milhões. Com esse contrato agora conseguimos ter uma abrangência maior de todo o estado e ter um nível de conservação melhor. Isso é um legado que vamos deixar”, comemorou.

Artemig

A criação da Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais (Artemig), aprovada pela ALMG no mês de abril, foi muito repercutida durante a reunião de prestação de contas. O secretário enfatizou que a criação da agência é um marco histórico e reconheceu o trabalho dos parlamentares para a aprovação do projeto de lei que instituiu a autarquia.

Na prática, a Artemig funcionará para reforçar a qualidade dos serviços geridos pela iniciativa privada, por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs) ou concessões, para os usuários.

Transporte e mobilidade

Na área de transporte e mobilidade, o destaque ficou por conta da conclusão do Plano Estadual de Logística e Transportes de Minas Gerais (Pelt-MG), coordenado pela Seinfra, em conjunto com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). O plano tem como objetivo aprimorar a infraestrutura logística mineira e impulsionar o desenvolvimento regional de forma estratégica e integrada.

Também foram apresentados ao avanços das obras de modernização e ampliação da Linha 1 do Metrô, além da construção da Linha 2, que vai levar o sistema metroviário até a região do Barreiro.

Na apresentação, o secretário lembrou do acordo assinado no mês de maio com as famílias das moradias a serem desocupadas para viabilizar a continuidade das obras da Linha 2. Ao todo, 341 famílias serão indenizadas, além de receberem quatro meses de aluguel social.

Além disso, foi abordado o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para construção, reforma, recuperação, modernização e operação de 11 terminais de ônibus metropolitanos e o encontro que reuniu Estado e municípios para discutirem a construção de modelo integrado de mobilidade para a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

A atuação das Agências de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH) e da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) nos processos de ordenação territorial e fiscalização também foi apresentada aos parlamentares.