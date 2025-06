Yago Dora é campeão em Trestles, palco do surfe em Los Angeles 2028

O catarinense Yago Dora, de 29 anos, assumiu a vice-liderança do circuito mundial de surfe neste sábado (14) ao conquistar o título da etapa de Treslles, no estado da Califórnia (Estados Unidos), praia que será palco das disputas da modalidade na Olimpíada de Los Angeles 2028. É o segundo título do brasileiro nesta temporada – o primeiro foi conquistado em Peniche (Portugal), em março. Hoje (14) Dora levantou o troféu após dominar a final contra o japonês Kanoa Igarashi: alcançou nota final 17.90 contra 15.07 do asiático.

Com o título em Trestles, o catarinense totalizou 38.885 e ficou a apenas 565 pontos de alcançar o líder da temporada, o sul-africanno Jordy Smith (39.450). Já Igarashi segue na terceira posição com 36.390 pontos. Outro brasileiro no top 5 é Ítalo Ferreira: o potiguar caiu da segunda para quarta posição na tabela após ser eliminado nas oitavas de final em Trestles.

Na disputa feminina, a campeã foi a a havaiana Bettylou Sakura Johnson, que superou na final a a australiana Molly Picklum, terceira colocada na classificação geral. Com o título de hoje (14), a havaina subiu três posições e assumiu o quarto lugar.

A próxima etapa da Liga Mundial de Surfe (World Surfe League-WSL) será o Rio Pro, na Praia de Itaúna, a partir do próximo sábado (21).

