Um ano de transformação: Parque Realengo celebra o seu primeiro aniversário – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Vista aérea do parque – Fabio Motta/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio celebrou, neste sábado (14/06), o primeiro aniversário do Parque Realengo Jornalista Susana Naspolini, um marco da requalificação urbana e ambiental em regiões historicamente carentes de áreas públicas de lazer e convivência. Com 76 mil metros quadrados de área e investimento de aproximadamente R$ 72 milhões, o parque consolidou-se como referência em infraestrutura voltada ao lazer, esporte, cultura, conhecimento e fortalecimento da convivência comunitária.

O vice-prefeito Eduardo Cavaliere participou deste dia festivo e destacou a importância do Parque Realengo como um marco para a região, ao celebrar o primeiro ano de funcionamento do espaço público.

– O Parque Realengo foi uma transformação completa de um terreno que ficou décadas abandonado. Hoje, virou um ponto de encontro das famílias, com áreas de lazer, quadras, espaço para caminhadas, piqueniques e até comemorações de aniversário. As árvores de Realengo, com o show de luzes todas as noites, já viraram uma imagem icônica da cidade – afirmou Cavaliere.

Inspirado no icônico Gardens By the Bay, de Singapura, o Parque Realengo Susana Naspolini conta com cinco grandes torres — duas de 17 metros, duas de 26 metros e uma de 47 metros de altura — que, por meio de 236 pulverizadores, esguicham vapor d’água para amenizar o calor nos dias mais quentes da Zona Oeste. À noite, as torres se transformam em um espetáculo à parte, com apresentações diárias de luzes e música. Entre elas, passarelas elevadas permitem que os visitantes apreciem o espaço de diferentes ângulos.

Além de oferecer uma ampla área verde para lazer e convívio, o parque tem soluções inovadoras para adaptação às mudanças climáticas, como ilhas de calor e enchentes. Foram plantadas 3.700 novas árvores em uma área equivalente a nove campos de futebol oficiais. O local também conta com um sistema de captação e armazenamento de água da chuva, com reservatórios que ajudam a mitigar alagamentos e permitem o reaproveitamento da água para irrigação dos jardins e limpeza de sanitários.

Moradora de Realengo, Fabrícia Rocha Oliveira, de 27 anos, festejou o aniversário de um ano do parque destacando como o espaço público transformou sua vida. Segundo ela, a prática de atividades físicas no local trouxe impactos significativos para sua saúde e bem-estar.

– Foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu perdi 41 quilos e deixei de ser dependente de remédios. A segurança que tenho aqui dentro fez toda a diferença na minha história. Faço exercício aqui todos os dias de manhã e, nos fins de semana, venho com a minha família. Aqui é muito bom – contou Fabrícia.

O Parque Realengo dispõe de duas quadras poliesportivas, uma quadra de basquete 3×3, um campo de futebol com grama natural, duas quadras de futevôlei e um skate park com 1.506 m². Há ainda uma academia da terceira idade e uma área infantil dividida em três setores: um para bebês e crianças de até dois anos, outro para maiores de dois anos e um espaço infantil aquático.

Com sete áreas equipadas com churrasqueiras, o parque funciona como um clube gratuito ao ar livre para os moradores da Zona Oeste, promovendo lazer acessível e de qualidade para toda a família.

Entre os principais destaques do Parque Realengo Susana Naspolini estão:

• Nave do Conhecimento com 830 m², oferecendo acesso gratuito à tecnologia e cursos de capacitação;

• Mercados interno e externo que fomentam a economia local;

• Passarelas e torres com vista panorâmica;

• Projeto paisagístico e horta comunitária voltados à educação ambiental;

• Diversas opções esportivas, incluindo quadras poliesportivas, campo de futebol, quadras de areia, pista de skate, academias e kit de ginástica;

• Playground infantil, churrasqueiras cobertas e anfiteatro para atividades culturais;

• Infraestrutura completa, com banheiros públicos, administração, edificações de apoio e iluminação moderna;

• Obras de pavimentação interna e externa, além de sistema de drenagem com soluções baseadas na natureza;

• Parque inteiramente cercado, garantindo mais segurança aos frequentadores;

• Ambiente pet friendly, com entrada permitida a animais domésticos desde que estejam com coleira.

Homenagem à jornalista notabilizada pelas matérias de cunho comunitário

O parque recebeu o nome de Susana Naspolini em homenagem à carismática jornalista, que se destacou pela competência no exercício da profissão e pela sintonia com a população carioca. Natural de Criciúma (Santa Catarina), Susana atuou com forte foco em reportagens comunitárias de grande relevância social, contribuindo para que demandas populares chegassem ao poder público e fossem transformadas em melhorias concretas para os moradores da cidade.

O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 6h às 22h. A entrada principal está localizada na Rua Professor Carlos Wenceslau, 388, a apenas 14 minutos a pé da estação Realengo da SuperVia. O parque foi concebido para promover a integração entre natureza, bairro e Região Metropolitana, especialmente pela proximidade com o eixo da Transolímpica.

A Prefeitura tem investido fortemente na construção de novos parques e na requalificação dos já existentes, com o objetivo de ampliar as áreas verdes e de lazer da cidade, reduzir ilhas de calor, fortalecer o convívio comunitário e preservar o meio ambiente.

Somente nas zonas Norte e Oeste, cinco grandes parques foram entregues recentemente à população: além do Parque Realengo Susana Naspolini, o município conta com o Parque Rita Lee, com 136 mil metros quadrados na Barra Olímpica; o Parque Oeste, em Inhoaíba, com 234 mil metros quadrados; o Parque Carioca da Pavuna, com 17 mil metros quadrados, que também completa um ano em 22 de junho; e o Parque Piedade, com 18 mil metros quadrados, na Zona Norte.

Serviço

Endereço: Rua Professor Carlos Wenceslau, 388 – Realengo.

Funcionamento: Terça a domingo, das 6h às 22h.