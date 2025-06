Turismo acessível ganha força em Rio Verde e MS reforça compromisso com a inclusão – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O município de Rio Verde, região turística Rota Cerrado Pantanal em Mato Grosso do Sul, foi palco de um encontro que marcou um importante passo rumo à inclusão no setor. A cidade recebeu representantes do poder público, empresários, lideranças comunitárias e profissionais do turismo para discutir os rumos do Programa de Turismo Acessível e Inclusivo, iniciativa da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), em parceria com instituições públicas e privadas.

Com o tema “Turismo para todas as pessoas – Eliminando as barreiras atitudinais e construindo uma nova realidade para o Turismo de Mato Grosso do Sul”, o evento propôs uma reflexão profunda sobre a urgência de tornar os destinos turísticos mais acessíveis, destacando a necessidade de eliminar obstáculos não apenas arquitetônicos, mas também atitudinais e comunicacionais.

Durante o encontro, a coordenadora do programa e gestora na Fundtur MS, Telma Nantes de Matos, falou sobre a importância de se pensar o turismo como um direito.

“Falar em turismo acessível é falar de dignidade, autonomia e pertencimento. Não é mais possível ignorar as diretrizes existentes e as necessidades. O futuro se constrói com direitos garantidos, com atitudes, com políticas públicas para a construção de cidades e destinos acessíveis para todas as pessoas. O turismo do futuro é para todas as pessoas e o futuro começa aqui em MS”, reforça.

A iniciativa está alinhada com a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e as diretrizes da Organização Mundial do Turismo, posicionando Mato Grosso do Sul como protagonista na construção de um turismo mais inclusivo e cidadão.

Com um público potencial de mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência e cerca de 30 milhões de pessoas idosas, o evento destacou a força desse segmento no mercado de viagens e os desafios ainda enfrentados. Presente na agenda, o gerente de Estruturação e Inovação da Oferta Turística da Fundtur MS, Edson Moroni, destacou os avanços e a visão de futuro da proposta:

“Estamos construindo um novo modelo de turismo, com base em inovação, acessibilidade e sustentabilidade. Não se trata apenas de uma adequação técnica, mas de uma transformação social, econômica e cultural.”

Para o presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, o projeto representa uma mudança definitiva de paradigma no setor. “A acessibilidade não é um favor, é um direito. E estamos assumindo esse compromisso como política pública de Estado. Queremos fazer de Mato Grosso do Sul uma referência nacional e internacional em turismo inclusivo, com impactos sociais, culturais e econômicos positivos para todos os municípios”, declarou.

Durante o evento, os participantes reafirmaram os três pilares que norteiam o programa estadual:

Acesso: estar em todos os lugares com segurança, autonomia e igualdade.

Reconhecimento: valorizar a diversidade humana e eliminar barreiras nos espaços públicos e privados.

Capacitação: promover a formação contínua de empresários, profissionais do turismo e comunidades locais.

Uma roda de conversa promoveu escuta qualificada e compromisso coletivo com a transformação dos destinos turísticos sul-mato-grossenses. A ação integra uma agenda contínua, que será levada a outras regiões do estado, com foco na construção de destinos turísticos inteligentes, sustentáveis e acessíveis.

“A acessibilidade que falta é a cidadania que se nega. Estamos aqui para garantir que ela seja realidade. Mato Grosso do Sul está fazendo história”, finaliza Telma Nantes.

Débora Bordin, comunicação Fundtur MS

Foto: Gerência de Estruturação e Inovação da Oferta Turística