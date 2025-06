Sine-JP inicia semana com quase mil vagas de emprego em diversas áreas

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) começa a semana com uma excelente notícia para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. A partir desta segunda-feira (16), estão sendo oferecidas 975 vagas de emprego para pessoas com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, desde o ensino fundamental incompleto, com ou sem experiência anterior.

Entre as oportunidades, o destaque vai para o cargo de atendente de telemarketing, com 100 vagas disponíveis. A função exige apenas o ensino médio completo e não requer experiência prévia, o que a torna uma excelente opção para quem busca o primeiro emprego.

Na área da construção civil, o cargo de servente de obras lidera com 60 vagas, sendo necessário apenas o ensino fundamental incompleto. Já no setor de produção, são oferecidas 20 vagas para auxiliar de linha de produção, exigindo ensino fundamental completo e pelo menos seis meses de experiência. Confira a lista de empregos no link.

A área de atendimento também continua em alta. São 35 vagas para atendente de lanchonete, sendo 20 delas com exigência de experiência de seis meses e 15 destinadas a candidatos sem experiência, contanto que tenham ensino médio completo e disponibilidade total de horário.

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, bairro do Varadouro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de residência e Currículo atualizado.

Onde consultar as vagas – A lista completa de vagas e seus respectivos requisitos estão disponíveis no Painel da Empregabilidade, acessível pelo site da Prefeitura de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade. Também é possível obter mais informações pelo telefone: (83) 9 8654-8978.