Sampaio Corrêa x Maracanã-CE; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Sampaio Corrêa x Maracanã-CE: Tudo sobre o confronto pela Série D 2025 — onde assistir, escalações e horário

Neste sábado, 14 de junho de 2025, o Sampaio Corrêa recebe o Maracanã-CE no estádio Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 9ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 16h (horário de Brasília), e promete ser decisivo para as ambições das equipes no torneio.

Apesar de ser mandante, o Sampaio Corrêa optou por atuar no Castelão — local neutro — provavelmente em busca de uma melhor estrutura e possibilidade de atrair mais torcedores para a partida. A expectativa é de um jogo equilibrado, onde os dois times tentarão superar suas respectivas fases instáveis no campeonato.

Situação das equipes na Série D 2025

O Sampaio Corrêa, tradicional equipe maranhense, chegou à Série D como um dos favoritos ao acesso à Série C. No entanto, a equipe vem enfrentando oscilações preocupantes e somou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Apesar disso, permanece no G-4 do grupo, sustentando a esperança de classificação à próxima fase.

Já o Maracanã-CE, representante cearense, faz campanha modesta até aqui. Com apenas uma vitória em oito jogos e a pior defesa do grupo, o time acumula más atuações, especialmente no setor defensivo, e está distante da zona de classificação. O técnico Junior Cearense busca uma reação para manter vivas as chances de avançar.

Onde assistir ao vivo

O jogo não terá transmissão ao vivo pela televisão ou plataformas de streaming tradicionais. A recomendação é acompanhar o confronto por meio de coberturas em tempo real nos principais portais esportivos, como o Goal.com e as redes sociais oficiais dos clubes.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa (Técnico: Zé Augusto):

Renan Rinaldi; Ball, Yan Cristian, Wesley Barbosa e Wadson; Pedro Dias, Jair e Cássio; Jean (ou Gabriel Fontes), João Carlos (ou Adriano) e Eric Carral.

Maracanã-CE (Técnico: Junior Cearense):

Rayr Miller; Max, Jairo e Rafael Mandacaru; João Carlos (ou Luan), Rogério, Adão (ou Bravo), Patuta (ou Rian) e Leandro; Davi Torres (ou Ronaldo) e Soares (ou Hugo).

Desfalques

Sampaio Corrêa:

Até o momento, o clube não confirmou nenhum desfalque para a partida.

Maracanã-CE:

Também não há baixas confirmadas pela equipe cearense.

Expectativas para o jogo

O duelo entre Sampaio Corrêa e Maracanã representa um confronto direto entre duas realidades distintas dentro da Série D. De um lado, o time maranhense tenta se firmar como candidato ao acesso, mesmo com atuações irregulares. Do outro, o Maracanã luta para sair da parte de baixo da tabela e melhorar o rendimento, especialmente no setor defensivo.

O jogo também marca um momento importante para o técnico Zé Augusto, que ainda busca encontrar o melhor encaixe para a equipe do Sampaio, e pode promover alterações no setor ofensivo. Já Junior Cearense aposta na juventude e velocidade para tentar surpreender o adversário fora de casa.

Ficha técnica

Jogo: Sampaio Corrêa x Maracanã-CE

Sampaio Corrêa x Maracanã-CE Competição: Campeonato Brasileiro Série D — 9ª rodada

Campeonato Brasileiro Série D — 9ª rodada Data: Sábado, 14 de junho de 2025

Sábado, 14 de junho de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Castelão — Fortaleza, CE

Estádio Castelão — Fortaleza, CE Transmissão: Sem transmissão ao vivo confirmada

Sem transmissão ao vivo confirmada Cobertura em tempo real: Goal.com e redes sociais oficiais dos clubes

Acompanhe a cobertura completa e os melhores momentos no site Goal.com, que traz as últimas notícias, análises, escalações atualizadas e resultados ao vivo da Série D 2025.

