Prefeitura promove nova capacitação com foco em inclusão de pessoas com deficiência

15/06/2025 |

13:00 |

24

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria da Participação Popular (SPP), dá continuidade ao seu ciclo de capacitações nesta segunda-feira (16), a partir das 8h, no auditório da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad). Nesta segunda etapa, a formação terá como pauta central o atendimento e a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso da gestão com a acessibilidade e o respeito à diversidade.

A iniciativa tem como objetivo qualificar os servidores, promovendo uma melhor preparação para o atendimento e humanização com a população e a compreensão das especificidades de cada segmento social. A ação representa um passo importante no fortalecimento do diálogo e da relação entre a gestão municipal e os cidadãos.

O chefe de Gabinete da Participação Popular, Danilo Falconi, ressaltou a importância da capacitação para o aprimoramento das ações da Pasta para a construção de um ambiente mais acolhedor e eficiente no serviço público.

“Essa capacitação é essencial para que nossos servidores estejam preparados para lidar com os diferentes segmentos da sociedade. Nosso objetivo é qualificá-los para que tenham um melhor trato, com respeito e compreensão de quem cada grupo representa. Assim, vamos construir um relacionamento mais próximo, acolhedor e eficiente com a população. Isso é fundamental não só para o trabalho interno da secretaria, mas também para que futuramente a sociedade civil compreenda como funcionamos e se sinta representada e ouvida”, destacou o chefe de Gabinete.

De acordo com Danilo Falconi, a Secretaria da Participação Popular reforça o compromisso com uma gestão participativa, inclusiva e comprometida com o bem-estar de toda a população pessoense.

Essa será a segunda ação formativa promovida neste mês. A primeira aconteceu no último dia 5 de junho, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, reforçando a importância de unir capacitação técnica e consciência social no serviço público.