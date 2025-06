Prefeitura entrega 140 novas licenças para ambulantes na Taquara – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Região da Zona Oeste é a décima a receber o Programa Ambulante em Harmonia – Fábio Costa/Seop

O vice-prefeito Eduardo Cavaliere, o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, e o subprefeito de Jacarepaguá, Igor Augusto, participaram neste sábado (14/06) da entrega de 140 novas licenças para comerciantes ambulantes na Taquara, Zona Oeste do Rio. Além das autorizações, os trabalhadores receberam barracas padronizadas, dentro da expansão do Programa Ambulante em Harmonia.

– Com diálogo e conversa com os trabalhadores, é possível organizar. O comércio formal está aqui, os ambulantes também, com o Ambulante em Harmonia. As pessoas circulam tranquilamente. Todo mundo trabalhando, gerando emprego, cuidando das suas famílias. Não teve um trabalhador que ficou sem licença. A Taquara está muito mais organizada, em harmonia. É isso que o programa propõe e que vamos levar para outros centros comerciais da cidade, sempre com diálogo e civilidade – afirmou Eduardo Cavaliere.

A iniciativa tem como objetivo organizar o comércio de rua em áreas de grande fluxo, garantindo o ordenamento do espaço público e a convivência equilibrada entre pedestres, comerciantes ambulantes e o comércio formal.

Na Taquara, a definição dos pontos de atuação seguiu um mapeamento feito pela Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) em parceria com a Subprefeitura de Jacarepaguá.

– Essa é mais uma entrega importante da Prefeitura, especialmente no ordenamento. A Taquara é um centro comercial fundamental, e estamos entregando 140 licenças com equipamentos, após um estudo para reorganizar o espaço público e harmonizar os interesses de ambulantes, pedestres e lojistas – disse o secretário Brenno Carnevale.

O subprefeito de Jacarepaguá, Igor Augusto, destacou o trabalho de diálogo e construção coletiva para organizar o centro comercial da Taquara. Segundo ele, o processo envolveu ouvir os ambulantes, entender suas realidades e, ao mesmo tempo, garantir a preservação do espaço público.

– Foi um processo de diálogo e conscientização. Hoje temos uma Taquara mais organizada, com espaço para todos: ambulantes, lojistas e pedestres – comentou Igor Augusto.

A ambulante Rosinete Barbosa, de 50 anos, trabalha há 14 anos na Taquara e foi uma das beneficiadas pela expansão do Programa Ambulante em Harmonia na região. Ela comemorou a chegada da nova licença e da barraca padronizada, destacando a melhoria na organização da área comercial.

– Achei ótimo! Agora a gente pode trabalhar em paz, com tranquilidade. Adorei minha barraca nova, de boa qualidade. Está tudo ótimo. Agradeço a todos que estão envolvidos nesse projeto. Antes era tudo mais desorganizado. Mas, agora, com o Ambulante em Harmonia, a gente pode se organizar melhor, arrumar nossas coisinhas. Ficou até mais bonito e visível para quem passa por aqui e compra com a gente. Só tenho a agradecer. Estou muito feliz com o projeto – disse Rosinete.

Com a inclusão da Taquara, o Ambulante em Harmonia chega à sua décima região atendida. O programa foi implementado anteriormente em Bonsucesso, Méier (duas localidades), Cacuia, Vila Isabel, Madureira, Cascadura e Centro (rua Uruguaiana). No total, foram concedidas 1.184 novas licenças e barracas padronizadas em toda a cidade.