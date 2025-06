Parnahyba x Maranhão; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Hora da reação! Maranhão Atlético faz ajustes e pega a estrada para duelo diante do Parnahyba

O Maranhão Atlético Clube (MAC) vive um momento decisivo na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Após passar por uma sequência de cinco jogos sem vitória, o Quadricolor se prepara para o confronto contra o Parnahyba, que acontece na tarde deste domingo (15), às 16h, no Estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba (PI). A partida, válida pela nona rodada da fase de grupos, é vista como uma oportunidade crucial para o time maranhense retomar o caminho das vitórias e reacender as chances de classificação para o G4 do Grupo 2.

Na manhã desta sexta-feira (13), o Maranhão Atlético realizou seu último treino antes da viagem para o Piauí, no Parque Valério Monteiro, em São Luís. A preparação foi marcada por ajustes táticos e físicos, buscando sanar as dúvidas que rondam a equipe, principalmente nas linhas defensiva e ofensiva.

Desfalques e reforços no elenco

Para o confronto fora de casa, o MAC não poderá contar com alguns jogadores importantes. O volante Dudu, o meia Vagalume e o goleiro reserva Vitão estão suspensos e desfalcarão a equipe. Além disso, o atacante Vitinho pediu rescisão contratual e está fora dos planos para o restante da temporada. Essas baixas exigem que o treinador busque alternativas para manter o equilíbrio da equipe.

Por outro lado, o clube terá o retorno de peças importantes que vinham lesionadas, como o zagueiro Arlan e o volante Railson, que já estão recuperados e devem reforçar a equipe na partida. O recém-contratado atacante Matheus Matias, já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, também fica à disposição para tentar ajudar o time a voltar a vencer.

Provável escalação do Maranhão Atlético

Com algumas dúvidas, mas buscando manter um esquema competitivo, a provável escalação do MAC para o duelo contra o Parnahyba é a seguinte:

Goleiro: Jean

Jean Defensores: Igor Nunes, Júlio Nascimento, Keven (ou Arlan) e André Radija

Igor Nunes, Júlio Nascimento, Keven (ou Arlan) e André Radija Volantes: Railson, Bedeu e Jorge

Railson, Bedeu e Jorge Atacantes: Ryan, Romarinho (ou Matheus Matias) e Clessione

Este time deve buscar impor seu ritmo e criar as melhores oportunidades para superar o adversário.

Situação na tabela e importância da partida

No momento, o Maranhão Atlético ocupa a sexta posição do Grupo 2 da Série D, com oito pontos conquistados. Já o Parnahyba, conhecido como Tubarão do Litoral, está logo à frente, em quinto lugar, com nove pontos. A proximidade na tabela torna este confronto ainda mais importante para as pretensões do MAC, que precisa da vitória para se reaproximar do G4 e manter viva a chance de avançar na competição.

Palavras do treinador e expectativa

Marcinho Guerreiro, treinador do Maranhão Atlético, falou sobre a pressão por resultados e a necessidade de uma reação imediata: “Precisamos de uma vitória, especialmente fora de casa. Estamos cientes das dificuldades, mas confiamos no trabalho que vem sendo feito. A equipe está focada e preparada para buscar os três pontos.”

O clima no grupo é de confiança, mesmo com as adversidades recentes. O apoio da torcida e a vontade de quebrar a sequência negativa são motivações extras para o time mostrar força na estrada.

Conclusão

O jogo entre Parnahyba e Maranhão Atlético será um teste de resistência e capacidade de superação para o MAC. Ajustes táticos, reforços importantes e o desejo de reação estão presentes para dar ao time a chance de voltar a sorrir na Série D. A partida, com cobertura completa do Imirante Esporte, promete muita emoção para os torcedores e será um momento chave na trajetória do Quadricolor neste campeonato.

Acompanhe as notícias, análises e cobertura completa deste duelo em Imirante.com e nas redes sociais oficiais do Maranhão Atlético Clube.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.