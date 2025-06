Leo Bezerra participa da 3ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial e destaca compromisso com a inclusão

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, realizou, neste sábado (14), a 3ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O evento, realizado das 9h às 17h, no auditório da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), no bairro de Tambiá, contou com a participação do prefeito em exercício de João Pessoa, Leo Bezerra, que destacou o compromisso da gestão com a pauta.

“É o compromisso da nossa gestão, do prefeito Cícero, e a nossa confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido na área da igualdade racial. É uma boa oportunidade de discutir e debater sobre o tema. Fico muito feliz em participar e reafirmar que estamos sempre de portas abertas para ouvir a população”, declarou Leo Bezerra.

A coordenadora Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Carla Uedler, ressaltou o papel estratégico da Conferência na elaboração e encaminhamento de propostas. “Esse evento é essencial para criar políticas públicas por meio de três eixos centrais: democracia, justiça racial e reparação. As propostas que surgirem aqui serão levadas para os âmbitos estadual e nacional. Neste ano teremos a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e o Município de João Pessoa estará presente, contribuindo ativamente com esse processo”, destacou.

O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Júnior Pires, também enfatizou a importância da iniciativa. “É uma honra receber a 3ª Conferência Municipal. Precisamos incentivar e fomentar essa política pública. A gestão do prefeito Cícero Lucena tem sido atuante nesse tema, e o prefeito Leo também tem se envolvido pessoalmente. A orientação é promover e acolher ainda mais essa pauta tão necessária”, afirmou.

A Conferência teve como objetivo central a construção da política municipal voltada à igualdade racial, promovendo o debate e a elaboração de estratégias inclusivas para as populações historicamente marginalizadas.

O evento reuniu lideranças, representantes de movimentos sociais, autoridades públicas e especialistas, com a missão de debater e propor ações efetivas que garantam justiça social, democracia e reparação histórica para a população negra, povos indígenas, ciganos, quilombolas, ribeirinhos e demais comunidades tradicionais.

A programação contou com momentos culturais e debates qualificados. O grupo Coco Ilú Odara realizou uma apresentação na abertura, seguida por palestras do Doutor Diego Reis (UFPB) e da Doutora Vânia Fonseca (vice-reitora da UEPB). A palestra magna foi proferida por Rosa Negra, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado e representante do Ministério da Igualdade Racial. Durante o encontro, também foram debatidos e aprovados o regimento interno da conferência e as propostas de políticas públicas (5 municipais, 3 estaduais e 2 nacionais). O encerramento ficou por conta do espetáculo “Salve o Rei Malunguinho”, reforçando a conexão entre cultura e resistência.

Serviço- A sede da Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial está localizada no Parque Solon de Lucena, número 216, no Centro de João Pessoa.