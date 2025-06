Hoje é Dia destaca o respeito aos idosos, orgulho autista e refugiados

Por MRNews



A primeira efeméride desta semana é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, fixado no dia 15 de junho. Um problema que, infelizmente, só cresce. Em 2023 o país registrou 400 mil denúncias, quase 50 mil agressões a mais do que no ano anterior, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional, publicada em 2024. E as mulheres são a maioria das vítimas, escancarando o caráter de gênero do problema, como registra esta matéria da Agência Brasil, também do ano passado. Os vários tipos de violência a que estão expostas as pessoas idosas – física, psicológica, abandono, negligência e patrimonial – foram abordados no Revista Brasil, da Rádio Nacional, em 2023. O aumento das agressões a idosos também foi tema de um capítulo do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, exibido em 2023.

Meio ambiente

Em 17 de junho temos o Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação, data instituída em 1994 pela Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta que bilhões de hectares de terra estão degradados em todo o planeta, o que já afeta metade da população mundial. O combate à desertificação foi inclusive o tema da Semana do Meio Ambiente no ano passado, como destacou esta reportagem da Agência Brasil. Em 2023, pesquisadores alertaram que as regiões desertificadas no semiárido nordestino brasileiro têm intensificado a falta de chuvas, reforçando o ciclo de perda do bioma. Esse problema foi exposto nesta reportagem da Agência Gov. Por outro lado, o Brasil Rural, da Rádio Nacional, trouxe em 2019 uma entrevista esclarecedora sobre técnicas de reflorestamento para reverter a desertificação.

Inclusão

O Dia do Orgulho Autista, celebrado em 18 de junho, foi criado em 2005 no Reino Unido. A data propõe uma perspectiva que combate o estigma de doença, valoriza a neurodiversidade e reconhece as habilidades e talentos únicos das pessoas que fazem parte do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o mundo. A Agência Brasil, em reportagem deste ano, destacou que a detecção precoce do autismo ajuda na alfabetização e inclusão escolar das crianças com esta condição. O recém lançado podcast Vide Bula, da Radioagência Nacional, dedicou um capítulo para desmistificar o TEA. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, abordou a descoberta do autismo na vida adulta, em edição de 2023.

Contribuição japonesa

O dia 18 de junho é motivo de celebração para japoneses e brasileiros. É o Dia da Imigração Japonesa no Brasil. Foi nesta data, em 1908, que aportou no porto de Santos o navio japonês Kasato-Maru, trazendo os primeiros migrantes, que vieram trabalhar em lavouras de café no estado de São Paulo. Desde então, a comunidade de descendentes só cresceu. Hoje, o Brasil tem a maior população de origem japonesa fora do país asiático. São cerca de dois milhões de pessoas. Todos os anos o Dia da Imigração Japonesa no Brasil é comemorado com várias atividades, como mostra esta reportagem da Agência Brasil, de 2021, esta da Radioagência Nacional, publicada em 2022, e estas edições dos jornais Repórter Brasil (2021) e Brasil em Dia (2019), da TV Brasil.

Religiosidade

Efeméride importante do calendário cristão, o dia de Corpus Christi é uma data móvel, celebrada sempre 60 dias após a Páscoa. Neste ano, cai no dia 19 de junho. A data simboliza a presença de Cristo na Eucaristia, que lembra a morte e ressurreição de Jesus. É o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas. Esta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2024, mostra a celebração dos fiéis pelo Brasil, com destaque para a confecção dos tapetes. Esta tradição, trazida ao país pelos portugueses, também ganhou visibilidade nesta matéria da Radioagência Nacional, também de 2024, e nesta edição do jornal Brasil em Dia, da TV Brasil, de 2019.

Direitos Humanos

Mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo estão deslocadas à força de suas casas devido a perseguições, conflitos, violência e violação de direitos. O número de refugiados mais do que dobrou em dez anos, desde 2014. Para realçar a coragem, os direitos e as necessidades dessas pessoas, a ONU criou no ano 2000 o Dia Mundial dos Refugiados, fixado em 20 de junho. A Agência Brasil abordou o tema em reportagem de 2024. A responsabilidade dos países em proteger essas pessoas foi abordada em entrevista veiculada pelo Revista Brasil, da Rádio Nacional, em 2022. No Brasil vivem mais de 700 mil refugiados. Os desafios que eles enfrentam, inclusive, para conseguir emprego, foram abordados nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibido em 2021.

Cultura

O Dia do Cinema Brasileiro é comemorado em 19 de junho. Foi nesta data, em 1898, que o primeiro cineasta do país, Afonso Segreto, filmou a baía de Guanabara pela primeira vez, a bordo do navio francês Brésil. Ele retornava de uma viagem à Europa, onde fora aprender técnicas de filmagem e comprar equipamentos. O episódio foi contado em 2024 em edição do História Hoje, da Rádio Nacional, e em reportagem da Radioagência Nacional. Não podemos esquecer que 2025 foi um ano especial para o cinema brasileiro. O filme “Ainda estou aqui” conquistou, pela primeira vez na história, o Oscar de Melhor Filme Internacional, como mostra esta reportagem da Agência Brasil. E o longa-metragem “O agente secreto”, participando do Festival de Cannes, ganhou o prêmio de Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho e de Melhor Ator para Wagner Moura, como destacou esta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil.

Esporte

Há 55 anos o Brasil encantava o mundo ao faturar seu tricampeonato na Copa do Mundo do México. Na final do mundial, em 21 de junho de 1970, a seleção brasileira goleou a Itália por 4 a 1. Com a vitória, ganhou em definitivo a posse da taça Jules Rimet. Pelas regras, o troféu que levava o nome do criador da Copa do Mundo ficaria com o país que vencesse três edições do mundial. A conquista do tri foi relembrada nesta reportagem de 2020 da Agência Brasil e neste especial da Rádio Nacional, veiculado por ocasião da Copa de 2018, na Rússia.

O Maracanã, o mais icônico estádio de futebol do Brasil, completa 75 anos este ano. Mas até a inauguração do Estádio Jornalista Mário Filho, no dia 16 de junho de 1950, houve momentos delicados, com disputas sobre a localização da estrutura e contestação dos altos custos. Construída para a final da primeira Copa do Mundo realizada no Brasil, a arena estreou inacabada, com os torcedores tendo que dividir espaço com enormes andaimes. E para piorar, o Brasil perdeu de 2 a 1 para o Uruguai, no episódio que ficou famoso como “Maracanazo”. A história do Maracanã foi relembrada em reportagem da série especial “A bola e a taça”, exibida em 2014 no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil. O estádio ganhou novo destaque nos veículos da EBC em 2020, quando completou 70 anos. É o caso desta reportagem da Agência Brasil, desta edição do programa No mundo da Bola, da Rádio Nacional, e desta do jornal Repórter Brasil, da TV Brasil, que relembrou partidas e conquistas memoráveis que aconteceram na arena.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 15 a 21 de Junho de 2025.

Junho de 2025 15 Pelé estreou pelo Cosmos, no estádio Downing, em Nova York (50 anos) Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A comemoração foi instituída em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção de Abusos contra Idosos, que conta com o apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) Emancipação política e fundação dos municípios goianos de Valparaíso de Goiás e Novo Gama (30 anos) 16 Nascimento do ator cômico, escritor e realizador inglês Arthur Stanley Jefferson, o Stan Laurel (135 anos). Ele tornou-se famoso principalmente por seu trabalho com Oliver Hardy, com o qual formou a dupla cômica Laurel & Hardy (conhecida no Brasil como “O Gordo e o Magro”) Nascimento do cantor, pianista e compositor fluminense Ivan Lins (80 anos) Bloomsday – dia instituído na Irlanda para homenagear o personagem “Leopold Bloom”, protagonista de Ulisses, de James Joyce. Em todo o mundo, é o único dia dedicado ao personagem de um livro Dia Mundial da Tartaruga Marinha Inauguração do Estádio Maracanã (75 anos) Inauguração da TV Nacional de Brasília (65 anos) 17 Nascimento do produtor musical e empresário fluminense João Marcello Bôscoli (55 anos) Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação. A comemoração foi instituída pela Resolução A/RES/49/115 de 30 de janeiro de 1995 da Assembleia Geral da ONU para marcar a data da adoção da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, que foi estabelecida na cidade francesa de Paris em 17 de junho de 1994 Inaugurado oficialmente em Fortaleza o Theatro José de Alencar (115 anos) 18 Morte do escritor português José Saramago (15 anos) Início da Batalha de Waterloo (210 anos). Foi a última de Napoleão Bonaparte, marcando sua derrota como imperador Dia Nacional da Imigração Japonesa. Comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 11.142 de 25 de julho de 2005, para marcar a data da chegada ao Brasil do navio japonês Kasato-Maru, que aportou na cidade brasileira de Santos-SP em 18 de junho de 1908 Dia Nacional do Tambor de Crioula Dia do Orgulho Autista. Comemorado para marcar a data da criação da “Aspies/Autistas para a Liberdade”, que foi constituída em 18 de junho de 2004 e que converteu-se na 1ª instituição mundial a utilizar o termo “orgulho” relacionado ao autismo, com o fim de educar o público em geral sobre o desconhecimento das questões relacionadas a esta condição 19 Dia de Corpus Christi (data móvel) Dia do Cinema Brasileiro. Comemorado no Brasil para marcar a data da 1ª filmagem da baía da Guanabara, que foi realizada em 19 de junho de 1898 com uma câmera Lumiére pelo primeiro cineasta brasileiro, Afonso Segreto, a partir do navio francês “Brésil”, quando ele retornava de uma viagem à Europa, onde fora para buscar equipamentos de filmagem 20 Samuel Morse patenteia o Telégrafo (185 anos) Começam em São Paulo os testes da vacina contra covid-19 (5 anos), liderados pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. A vacina foi testada em profissionais da saúde de São Paulo Criação do Serviço de Proteção aos Índios, extinto e substituído pela Fundação Nacional do Índio (Funai), em 1967 (115 anos) Dia Mundial dos Refugiados. Comemoração instituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Resolução 55/76 de 2000, para marcar a data do aniversário da Convenção de Genebra de 1951, que entrou em vigor em 1974, definindo o refugiado como toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar a esse país Solstício de Inverno no Hemisfério Sul 21 Nascimento do filósofo, escritor e crítico francês Jean Paul Sartre (120 anos) Nascimento do desenhista, gravurista, pintor, ilustrador, cenógrafo, roteirista e designer gráfico gaúcho Carlos Scliar (105 anos) Morte do professor, compositor, pianista, maestro, folclorista e musicólogo gaúcho Ênio de Freitas e Castro (50 anos) Morte do compositor e violonista mineiro Claudionor Cruz (30 anos). Nas décadas de 1940 e 1950, seu regional foi um dos mais requisitados para gravações e apresentações em rádios. Nessa época, atuou nas rádios Nacional, Globo, Tupi e Municipal, no Rio de Janeiro. Atuou ainda nas TVs Rio e Educativa, no Rio de Janeiro, e Excelsior e Cultura, de São Paulo Nascimento do cientista fluminense Hermann Gonçalves Schatzmayr (75 anos). Expoente da ciência no Brasil, foi responsável pelo isolamento do vírus da dengue, além de autor de diversos estudos na área de virologia Nascimento do produtor musical, empresário, violonista, compositor, editor, professor, escritor, e pesquisador musical fluminense Almir Chediak (75 anos) Brasil torna-se tricampeão mundial (55 anos) Dia Mundial do Skate Chega ao fim o sequestro do empresário Roberto Medina (35 anos)

