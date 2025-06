Guardas municipais prendem homem tentando vender simulacro de arma de fogo na Glória – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Equipe do Grupamento Tático Móvel (GTM) prendeu, neste domingo (15/06), um homem de 32 anos, tentando vender um simulacro de arma de fogo, na Rua Augusto Severo, no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio. Os agentes faziam o patrulhamento na região quando flagraram o homem negociando a falsa arma com outra pessoa. Ele tentou fugir ao perceber a chegada das equipes mas foi detido e levado para a 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado. Aos guardas municipais, o homem relatou que havia encontrado a arma em uma lixeira na rua. Contra ele, já havia um registro por furto.

Categoria: 15 de junho de 2025 Marcações: Arma Glória GM prisão simulacro